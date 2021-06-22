Good Samaritan醫院遭投訴 置病患於險境

檢查記錄，內部消息暴露Good Samaritan醫院危險的病人護理。 (取自臉書)

繼加州 立法者抨擊Good Samaritan醫院及其母公司HCA醫療集團高管的 「危險 」安全行為和人員配置後，公共衛生檢查人員緊接著也開始積極調查一些護士最近向州監管機構提交的大量投訴。

Los Olivos婦女醫療集團，一個隸屬於史丹福醫療保健系統的婦產科醫療機構，6月初停止使用Good Samaritan醫院進行分娩、手術和緊急護理，安全和員工的問題促使Los Olivos選擇了不同的醫院合作夥伴。

Good Samaritan這所醫院的名字，1月份成為全國頭條新聞，因為它允許附近一個學區的工作人員未滿足縣府安全指導方針時，就報名參加疫苗注射。之後不久，該醫院的執行長德施萊弗（Joe DeSchryver）宣布辭職了。

消息稱，員工正在成群結隊地離開，並指責醫院和HCA醫療集團的管理層將利潤 置於病人之上。

州府紀錄顯示，在過去三年，Good Samaritan的投訴數量是同等規模加州醫院的兩倍以上。醫療保險 和醫療補助服務中心使用五星評級系統來評估醫院的整體表現，Good Samaritan只得兩顆星。

4月下旬，由於直升機停機坪上的電梯發生故障，一名被空運的病人被困在醫院的屋頂上長達16分鐘。

去年10月，聖他克拉拉縣對該醫院罰款，因為該醫院向病人提供關於COVID測試的通知不充分，並拒絕對一名有症狀的病人（也是該醫院護士）進行COVID測試。

一個月前，根據一份國家檢查報告，一名護士目睹了一隻蒼蠅從該醫院重症監護室的病人鼻子裡爬出來，並很快發現裡面住著活的蛆蟲。

根據國家檢查報告，2019年3月，一名患者從晚上8時30分到凌晨2時30分一直被留在便盆上，留下了深層組織損傷。

而在2018年，根據另一份檢查報告，一名病患被發現在意外地服用了雙倍劑量的止痛藥後在他的母親身邊暈倒。

同年，一場訴訟指控醫院丟失了一具屍體，因為 「另一具屍體被堆放在上面」。

儘管Good Samaritan最近出現了一些問題，但HCA Healthcare的生意似乎還不錯。根據該公司的財務報告，自疫情開始以來，該公司的股價大約翻了一番，去年它的凈利潤為38億美元，高於2019年的35億美元。

Good Samaritan內部人士指出，1996年HCA收購Good Samaritan是一個負面的轉折點，幾十年來，這家醫院一直是南灣醫療保健的基礎之一。該醫院最初由教會資助，於1965年以非營利組織的形式向病人開放。