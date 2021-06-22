灣區種族隔離惡化 柏加大：屋崙列全美第14

灣區種族隔離現象益發嚴重，屋崙、佛利蒙、舊金山與聖荷西都被排名為高度隔離城市。(取材自臉書)

根據柏克萊加大 「他者與歸屬研究所」（Othering and Belonging Institute）的研究，灣區 自1990年以來，種族隔離現象越來越嚴重，反映城市與社區在種族界線劃分益發明顯的長期全國趨勢。其中，屋崙、佛利蒙、舊金山、聖荷西都被歸類為「高度隔離」(highly segregated)城市。

儘管灣區是擁有全國最多元人口的地區之一，研究人員表示，各族裔群體定居在同質社區，經常阻礙有色人種隔離社區的經濟發展。灣區並非唯一有此現象的地區，近幾十年來，十個大都會地區中，有超過8個都會區越來越具排他性。

報告作者梅尼戴恩(Stephen Menendian)指出，美國 一直是種族隔離的地方，而非融合。研究根據人口超過20萬人、近200個美國大都會地區，對其人口、住房、收入模式等進行評估與排名。他分析，土地使用政策，包括對密集住房與公寓的限制，促進種族隔離，尤其在灣區，過度限制性分區，扮演重要角色。

柏克萊加大研究人員表示，種族隔離影響明顯可見：有色人種居民的經濟收入和教育成就較低，健康情況較差。根據研究，種族隔離有色人種社區的貧困率最高(21%)、約為白人社區的三倍。在融合社區長大的非裔與拉丁裔兒童成年後的年收入，約比隔離社區高出1000元。在白人社區長大的非裔與拉丁裔兒童，收入增長更大。白人社區的家庭收入與房價，幾乎是有色人種隔離社區的兩倍。梅尼戴恩指出，在美國，社會經濟不平等的根本原因是「種族居住隔離」(racial residential segregation)。

灣區在過去幾個世代較為融合。研究人員表示，1980年代，聖他克拉拉、山景城、聖荷西、海沃、密爾比達、屋崙、舊金山被認為是完全整合。至2019年，許多社區變得更同質化，被認為是輕度種族隔離。時至今日，灣區大部分輕度隔離的社區，已變得高度隔離。其中，屋崙排名全美第14、佛利蒙第34、聖荷西第61、舊金山第65、士德頓第86。