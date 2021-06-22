我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

灣區種族隔離惡化 柏加大：屋崙列全美第14

編譯組／灣區21日電
灣區種族隔離現象益發嚴重，屋崙、佛利蒙、舊金山與聖荷西都被排名為高度隔離城市。(取材自臉書)
灣區種族隔離現象益發嚴重，屋崙、佛利蒙、舊金山與聖荷西都被排名為高度隔離城市。(取材自臉書)

根據柏克萊加大「他者與歸屬研究所」（Othering and Belonging Institute）的研究，灣區自1990年以來，種族隔離現象越來越嚴重，反映城市與社區在種族界線劃分益發明顯的長期全國趨勢。其中，屋崙、佛利蒙、舊金山、聖荷西都被歸類為「高度隔離」(highly segregated)城市。

儘管灣區是擁有全國最多元人口的地區之一，研究人員表示，各族裔群體定居在同質社區，經常阻礙有色人種隔離社區的經濟發展。灣區並非唯一有此現象的地區，近幾十年來，十個大都會地區中，有超過8個都會區越來越具排他性。

報告作者梅尼戴恩(Stephen Menendian)指出，美國一直是種族隔離的地方，而非融合。研究根據人口超過20萬人、近200個美國大都會地區，對其人口、住房、收入模式等進行評估與排名。他分析，土地使用政策，包括對密集住房與公寓的限制，促進種族隔離，尤其在灣區，過度限制性分區，扮演重要角色。

柏克萊加大研究人員表示，種族隔離影響明顯可見：有色人種居民的經濟收入和教育成就較低，健康情況較差。根據研究，種族隔離有色人種社區的貧困率最高(21%)、約為白人社區的三倍。在融合社區長大的非裔與拉丁裔兒童成年後的年收入，約比隔離社區高出1000元。在白人社區長大的非裔與拉丁裔兒童，收入增長更大。白人社區的家庭收入與房價，幾乎是有色人種隔離社區的兩倍。梅尼戴恩指出，在美國，社會經濟不平等的根本原因是「種族居住隔離」(racial residential segregation)。

灣區在過去幾個世代較為融合。研究人員表示，1980年代，聖他克拉拉、山景城、聖荷西、海沃、密爾比達、屋崙、舊金山被認為是完全整合。至2019年，許多社區變得更同質化，被認為是輕度種族隔離。時至今日，灣區大部分輕度隔離的社區，已變得高度隔離。其中，屋崙排名全美第14、佛利蒙第34、聖荷西第61、舊金山第65、士德頓第86。

灣區 柏克萊加大 美國

上一則

聖縣完全接種疫苗者 職場不必戴口罩

下一則

減警局1800萬預算 屋崙市議員：用於預防暴力

延伸閱讀

聖荷西「音樂創造日」恢復現場舉行

聖荷西「音樂創造日」恢復現場舉行
涉殺7歲自閉兒 35歲聖荷西婦女將被引渡回賭城

涉殺7歲自閉兒 35歲聖荷西婦女將被引渡回賭城
生活機能完善 房價較可負擔…聖荷西95117新買家青睞

生活機能完善 房價較可負擔…聖荷西95117新買家青睞
矽谷失業率持續下降 將加速經濟復甦

矽谷失業率持續下降 將加速經濟復甦
加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22
灣區本周將出現熱浪，部分內陸地區氣溫可能高達110度。（Getty Images）

灣區本周熱浪來襲 部分地區氣溫可高達110度

2021-06-16 18:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光