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金山市府律師出缺 加州議員邱信福有興趣

記者李晗／ 舊金山報導
邱信福擔任加州議員多年，成為舊金山市府律師潛在人選。（本報檔案照片）
邱信福擔任加州議員多年，成為舊金山市府律師潛在人選。（本報檔案照片）

舊金山現任的市府律師（City Attorney）將轉任水利局長，於是市府律師這一民選官位將出缺，引起政界關注。現任加州議員邱信福（David Chiu）也已經表態對該位置有興趣。

市府律師是全市民選官員，作為舊金山市政府的最高法律顧問和代表律師，代表市府一方在法庭上處理訴訟與辯論。現任市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）在調查市府腐敗案以及反對前總統川普的政策上一直多有作為，屢屢被傳媒報導。他也已經擔任市府律師一職多年。

稍早前，市長布里德（London Breed）委任夏雷拉出任新的水利局長，並且也獲得了水利局委員會（SFPUC）的肯定，隨時都可正式上任。一旦夏雷拉上任局長，他也就會辭去市府律師的職位，這就讓布里德再一次獲得任命的權力，委任下一任的市府律師。

目前政界流傳的潛在獲任人士中，邱信福是主要人選之一。他在一份聲明中也透露自己有興趣接任。他說，如果能夠有這樣一個機會，他會給予非常認真的考慮出任市府律師。他表示，自己一直在尋找更好的方式來服務舊金山人。

邱信福歷任舊金山市議員（兼任市議長），後來選上加州眾議員，他也曾經參選市長，但是敗於已故的前市長李孟賢。巧合的是，邱信福當年選州議員時候的老對手甘大為（David Campos），也表態對市府律師的職位感興趣。甘大為曾經也是舊金山市議員，還曾擔任聖他克拉拉縣副縣長。現任舊金山地檢處的辦公室主任。

舊金山市議會中的現任議員內，也有不少具有法律學位，像是司嘉怡（Catherine Stefani）、孟達文（Rafael Mandelman）等也都是潛在人選。

委任出爐之後，新的市府律師也要面臨民選的考驗以及其他候選人的挑戰。但是選舉的時間未定，可能是今年後半年，與州長罷免選舉同時舉行。也可能是要到明年6月的初選。如果是與州長罷免的選舉同時舉行，那麼市長任命的時間就必須要跟州長罷免選舉的時間相隔超過120天。

舊金山 加州 眾議員

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