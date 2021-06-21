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華埠大明星戲院 研議粵劇回歸 傳李小龍曾在此看戲

記者李晗 / 舊金山報導
華埠老牌戲院重新開張，眾多官員前來剪綵。（記者李晗/攝影）
華埠老牌戲院重新開張，眾多官員前來剪綵。（記者李晗/攝影）

舊金山華埠的老牌戲院大明星（Great Star Theater）近期重新開幕，粵劇演出何時回歸也備受期待。據悉，戲院方面和多個粵劇團體也在積極尋求合作，具體的細節仍然在商議當中。

大明星戲院始於1925年，目前在戲院的後台也依然還有一些當年的印記，比如牆上寫有「民國十四年」的字樣等。這個戲院也曾是華埠社區的活動地點，像是粵劇表演，中文電影播放，都曾吸引幾代舊金山華裔社區的民眾。

後來隨著科技與時代的變遷，華埠的戲院生意也在上世紀末逐漸凋零，如今只剩下大明星一家戲院。這些年來大明星也幾度浮沉，直到近期才重新開張。

目前劇院的演出安排中尚未有任何傳統粵劇、中文相關的節目。新的東主楚沛（Alice Chu）表示，現在只是剛剛開始的階段，目前劇院方面和多個粵劇的團體有接觸，表示會將粵劇帶回到大明星戲院當中。她透露不同社區人士都有介紹一些粵劇團體給他們，但是現在很多劇目表演團體也擔心疫情的原因，所以尚沒有粵劇的演出敲定。

楚沛和白人丈夫羅傑（Roger Pincombe）早前租下大明星戲院，斥資重新裝修之後盛大開業。前市長勃朗（Willie Brown），市議員楊馳馬（Matt Haney），縣警長譚保羅·宮本（Paul Miyamoto）等政界官員均出席開幕剪綵活動。開幕夜的演出是一個創新的芭蕾舞蹈秀。

從事演出文娛行業的華鷹社李天壽（Jeff Lee）透露，目前許多的粵劇、中文演出等項目都在規畫中。他也展望未來可能會邀請來自中國的演出團體來到大明星。

值得一提的是，傳奇武打明星李小龍（Bruce Lee）與大明星的淵源也引起關注。有英文傳媒指出李小龍小時候曾經在大明星看戲。據華埠歷史學者轉述武打歷史學家William C. Hu的話，當時李小龍的父親的確在華埠的不同戲院有表演，其中就包括大明星。李小龍童年時代也就曾經在大明星戲院旁邊的小巷子裡面玩耍以及等待父親「下班」。據悉當時李小龍還有一張摺疊床，在巷子裡睡覺。

戲院的後台化妝間，充滿歷史感。（記者李晗/攝影）
戲院的後台化妝間，充滿歷史感。（記者李晗/攝影）

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