沙加緬度頒新法 「戶外用餐」延長至明年中

沙加緬度戶外用餐將會延長到明年。（電視新聞截圖）

疫情 之後，因為室內用餐被禁止，所以許多市府都開放餐廳申請戶外用餐。沙加緬度官方通過新法，讓戶外用餐的項目延長至明年年中。

法例通過之後，也就是意味著戶外用餐作為一個城市景觀，將在沙加緬度停留更長一段時間。

沙加緬度市議會近期一致投票通過，將沙加緬度的戶外用餐計畫延長至2022年6月30日。這意味著餐廳可以將座位的區域，繼續保留在人行道和部分的街道上。市政府的停車經理艾爾曼（Matt Eierman）說，目前全市有122家餐廳參與這個戶外用餐申請的計畫，也就是這些餐廳有通過申請，將一些停車位或者是人行道改為用餐的區域。

艾爾曼表示，市政府工作人員將與多個團體合作商討，包括商業改善區（business improvement districts）在內的利益相關者，為沙加緬度的街道和人行道用餐空間帶來更統一、更美觀的改變。現在這些戶外用餐的形態各異，市府方面也會著重解決殘障人士使用街道的問題，以符合「美國 殘疾人法案」（ Americans with Disabilities Act）的要求。

據悉，其中一種解決的方法就是，預先設計餐廳可以選擇的戶外用餐座位結構，以降低成本。「市政府的工作人員會努力使這個計畫更加規範。」艾爾曼說。

沙加緬度於去年5月啟動了戶外用餐的計畫，以幫助餐廳在疫情（COVID-19）當下無法提供室內服務時，讓餐廳依然能夠維持營業。

沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）表示，放寬在街道和人行道上進行戶外用餐的許可，是「疫情中為數不多的希望之一。」

史坦伯格市長說，「對於企業和工人來說，這是我們社區歷史上困難的時期，但在此期間，我們展示了戶外用餐如何讓我們的街道和商業走廊充滿活力。」他強調，對於熱愛戶外活動的城市來說，戶外用餐項目是「想都不用想」（no-brainer）的順理成章的事，而且它必須成為沙加緬度的永久特色。

沙加緬度利用聯邦紓困金 法案的資金，幫助餐廳搭建了戶外用餐的設施。據悉共有229間餐廳獲得資助。經營多個市中心餐廳的經理Aziz Ballarbi-Salah表示，戶外用餐對於餐廳在疫情期間的營業至關重要。他說，現在人們想再次外出就餐，但由於一些餐廳已經永久關閉，可供選擇的餐館較少，所以他的餐廳很繁忙。