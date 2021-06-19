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灣區數十萬人未打第二劑 專家警告染變種病毒風險高

編譯組╱灣區電
研究發現，未接種第二劑疫苗的民眾可能有感染delta變種病毒的危險。（美聯社）
研究發現，未接種第二劑疫苗的民眾可能有感染delta變種病毒的危險。（美聯社）

由於證據顯示，僅注射一劑輝瑞（Pfizer）疫苗在對抗高傳染性的Delta變種病毒時效果較差，衛生專家呼籲灣區數十萬還未完成疫苗接種的民眾盡快接種第二劑，以防今年冬季疫情捲土重來。

灣區的疫苗接種率在美國名列前茅，其中又以舊金山和馬連縣的接種率最高，已完成疫苗接種的人口分別為71%和64%。然而，即便是高接種率的地區，都可能因為接種率偏低的社區和危險的新變種病毒，導致病例再度激增。尤其是在加州已全面重開、愈來愈多人不戴口罩在室內場所聚集的情況下。

研究認為，接種兩劑輝瑞疫苗的民眾可以有效對抗所有變種病毒。但如果只接種一劑，在預防出現重症的效力方面，會從原有的90%以上降至約80%，而對抗Delta病毒的效力明顯更低。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）最近進行的一項研究發現，接種一劑輝瑞疫苗三周後，對抗Delta病毒的效力只有33%。但接種第二劑兩周後，對抗Delta病毒的效力大增為88%。在對抗英國變種病毒（alpha variant或B.1.1.7）上，接種一劑的效力為50%，接種兩劑的效力為93%。

英格蘭公共衛生署並未對莫德納疫苗進行研究。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Bob Wachter）表示，這項關於抵抗Delta病毒的發現，使接種第二劑疫苗變得「更具說服力」。

疫苗上市初期，瓦賀特曾因為疫苗極度短缺，建議可以延後注射第二劑。但現在，他說：「Delta病毒改變了狀況。現在的證據顯示，人們接種第一劑後僅能得到30%的保護力，雖然總比沒有好，但好不到哪裡去。在Delta病毒逐漸成為主要傳染病毒的趨勢下，接種第二劑疫苗變得更有必要。」

柏克萊加公共衛生學院流行病學和疫苗學系系主任萊利表示（Lee Riley），只接種一劑疫苗者出現的症狀較輕微，但可能導致病毒發生變異，從而對疫苗產生更強的抵抗力，類似人們在完成整個療程前就停止服用抗生素一樣。

萊利說：「民眾如果沒有獲得完整的保護力，他們的免疫系統可能會讓病毒出現抗藥性，對已完成疫苗接種者來說，也會成為一個問題。」

疫苗 變種病毒 輝瑞

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