救助飛虎隊 傑克遜：中國20萬人遭日軍報復屠殺

「墜落的飛虎」新書作者傑克遜說，因為救助飛虎隊，超過20萬的中國平民被日軍報復性屠殺。（記者劉先進／攝影）

「墜落的飛虎」作者傑克遜（Daniel Jackson）說，42%墜落的飛虎隊飛行員被中國 人救了出來。因為救助飛虎隊，超過20萬的中國平民被日軍報復性屠殺。中國人明知救美國 飛行員的代價，還是如此選擇，非常勇敢。

傑克遜說，不同的人，都從日本 侵華戰爭中挖掘不同的面向。在他看來，飛虎隊意味著很多。美國飛行員在中國34個省的29個師中墜毀或跳傘。他們橫跨整個國家，在整個國家與日本人作戰。

在美國的公眾想像中，喜歡把個人戰爭浪漫化。但另一方面， 直面敵人非常殘酷。很多老兵告訴他，害怕飛機墜落。一位老兵說，當他到中國的新中隊報到時，指揮官遞給他一把30口徑的左輪手槍。「如果你降落到地面，想辦法用槍多幹掉幾個敵人，留一顆子彈自殺。」

傑克遜遍查文獻發現，美國在中國戰場有680架飛機報告失蹤，其中有1833名飛行員墜落。但日軍只俘獲了不到5%。31%的飛行員死於墜機後的跳傘。22%的人仍然被列入失蹤名單。42%的飛行員被中國人救了出來，有65個飛行員完全回歸前線作戰。

最瘋狂的是，當與歐洲戰場進行比較時，大約有50%飛行員死於墜機或之後跳傘，或仍然失蹤。只有大約25%的人能夠回到前線。在中國，如果飛行員在墜機或跳傘中倖存下來，有9%的機會被友好的平民救出來。這個數據驚人。因為救助飛虎隊，超過20萬的中國平民被日軍報復性屠殺。「中國人知道救人的代價，但還是如此選擇。」

傑克遜說，當美國人捲入二戰時，中國的各種戰爭已經持續了40年。平民一直被無情地轟炸，被趕出家園。美國飛機在頭頂上飛過，他們意識到，有人來幫忙，戰爭的結局，將不是被日本占領、被日本殖民。當他深入美國的退伍軍人社區時，當他去中國採訪救援人員和那些在工作中倖存下來的人時，得到的是一個個響亮的故事。「有民族主義者、共產主義者，甚至那些被認為是與日本人合作的人，也會背棄日本盟友，救助美國軍人，帶他們回到前線。當美國人在那裏的時候，它把中國所有政治派別的人聚集在一起，並產生了漣漪效應。」