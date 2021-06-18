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熱浪襲灣區 多地飆破百度 紐森呼籲節約用電

編譯組╱灣區17日電
熱浪席捲灣區，氣象局發出過熱警報並要求民眾省電。(美聯社)
熱浪席捲灣區，氣象局發出過熱警報並要求民眾省電。(美聯社)

高壓熱氣團導致美國西岸大部分地區氣溫飆升，灣區與全加州未能倖免，氣溫上升至三位數，供電商與氣象當局要求加州居民持續節約用電。國家氣象局氣象學家金恩(David King)表示，可以見到康曲柯士達縣氣溫可達106-110度、聖他路薩氣溫可達104度以上。

17日是灣區近年來最熱的一天，下午3點，布倫塢(Brentwood)氣溫達110度、普利斯頓(Pleasanton)達108度、吉洛伊105度、核桃溪104度、東聖荷西101度、山景城100度、屋崙99度、紅木城96度。

國家氣象局將17日稱為北加州內陸社區「潛在威脅生命的高溫高峰」，對東灣山谷、北灣山谷、聖比尼度縣(San Benito County)、大蘇爾(Big Sur)與沙林納谷(Salinas Valley)發布過熱警告(excessive heat warning)；聖他克拉拉谷、半島地區、聖他克魯茲山脈則是高溫警告(more modest heat advisory)，皆持續至18日晚間9時。

監督加州電網供應的「加州獨立系統營運」(California Independent System Operator)將全加州電力警報延長至18日晚間，要求用電消費者下午5-10時節約用電，以防止因電力需求大增時，可能需要輪流停電的風險。官員表示，並未準備輪流限電，但要求民眾節約用電，以防野火燒毀電力線或機械故障導致發電廠發電受阻。居民可維持恆溫器溫度在78度，並延後使用如洗衣機、烘乾機與洗碗機等家電用品。

州長紐森表示，今年電網情況優於去年，去年8月有兩天發生19年以來首次因熱浪而停電。他呼籲居民節約用電，宣布加州進入緊急狀態，取消部分許可規則、允許廣泛使用發電機與輔助發動機。

此外，隨著大部分地區高溫與亞歷桑納州火災煙霧，灣區空氣質管理部門也將空氣品質警報(Spare the Air Alert)延至18日，警告居民由於高壓及高溫，通常伴隨空氣品質下降。部門執行長布羅德班特(Jack Broadbent)表示，可考慮遠程工作、乘坐公共交通工具、騎自行車或步行，協助改善空氣品質。

加州 高溫 灣區

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