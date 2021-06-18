「墜落的飛虎」新書發表 傑克遜：靠中國平民助脫險

新書作者傑克遜、中國駐舊金山總領館總領事王東華、美中航空遺產基金會會長格林（自左至右）參與活動。（記者劉先進 ╱攝影）

二戰中，曾有美國 飛虎隊飛行員駕駛戰鬥機轟炸上海被日本占領的空軍基地。飛機不幸被日軍地面火力擊落。飛行員在距離日軍基地一哩的地方跳傘。日軍坐上卡車狂飆，試圖抓捕。危急時刻，中國 平民勇敢站了出來，給飛行員穿上華人衣服，放在牛車後面，成功逃脫追捕。他花了兩個多月時間才回到自己人那邊。

講述中國人民營救飛虎隊飛行員的新書「墜落的飛虎」（Fallen Tigers）發布會16日在東灣利佛摩（Livermore）退伍兵紀念中心舉行。作者、美國現役空軍少校，戰鬥機飛行員傑克遜（Daniel Jackson）講起這段故事，感慨良多。他希望這本新書能在中國出版。

美中航空遺產基金會、中國駐舊金山 總領館、中美友好城市協會，美國AEA企業家聯誼會等主辦此次活動。美中航空遺產基金會會長格林（Jeff Greene）、15位空軍退役飛行員到場參加。

中美合則兩利 鬥則俱傷

傑克遜表示，雖然美中關係目前有些緊張，但絕不是最低點。兩國曾在北韓交戰。「對我來說，真正有趣的是，我在中國和很多人交流。即使經歷更黑暗的時期，以及如今正在經歷的緊張時期，有關二戰美中結盟抗戰的記憶，一直留存。雙方合作和友誼的基石存在。當你與對方並肩作戰時，創造了一個像家庭一樣的紐帶。二戰聯盟的結果是形成家庭關係。美中兩國有時會爭吵，但爭吵不能阻擋這種家庭關係。」

中國駐舊金山總領館總領事王東華表示，希望新書能在中國出版。講述飛虎隊被中國人營救的書籍，有特別的含義。無論是80年前中美的團結抗戰，還是近年的兩國貿易紛爭等事實，都證明，中美兩國，合則兩利，鬥則俱傷。希望兩國和平相處，合作共贏，不希望看到對抗。也期望藉助類似的活動，促使美國政客在思考兩國關係和做出決策時，回歸理性。

王東華說，作為世界前二的經濟體，中美兩國，合作是首位，也是解決問題和分歧的最有效手段。合作才能推動經濟發展。「兩國早已你中有我，我中有你。不合作和脫鉤，意味著美國會對自己造成損傷。川普政府加征關稅，對美國企業和人民就造成很大損失。通過今天的活動，希望喚醒美國民眾支持兩國合作，避免雙方衝突。對抗有百害無一利。合作是唯一的選擇。加征關稅如今還未取消。美國智庫也分析，受害的是美國人民和商界。」

描繪英雄故事 意義重大

AEA企業家聯誼會副會長何華斌（Ben He）表示，感謝傑克遜寫出如此感人的故事，描述那段難忘的歷史。在如今不確定的時刻，緬懷曾經的犧牲和勇敢，回憶美中兩國的英雄故事，意義重大。阿拉米達縣議員郝博特（David Haubert）表示，美國上百飛行員，很多只有19或20歲，他們飛過駝峰，幫助中國抗戰，置生死於度外。每次讀到這些故事，都熱淚盈眶。今天研究歷史，是為了紀念英雄人物，永遠不要忘記。

舊金山廣西同鄉總會副會長曾廣中現場回憶了飛虎隊的故事。1944年末日軍佔領柳州前，飛虎將軍陳納德率領大家破壞機場，不給日軍使用。日軍敗退後，他兩個13、14歲的哥哥還幫助維修破損的機場，可見對飛虎隊的尊重。「飛虎隊為中國人民做出很大犧牲，永遠活在我們心中。」