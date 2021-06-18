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加州社會服務部部長：救助低薪者 將簡化手續

記者陳程威／聖荷西-沙加緬度報導
金傑森表示，會簡化並且提供相關福利申請設施。（記者陳程威/視頻會議翻攝）
金傑森表示，會簡化並且提供相關福利申請設施。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

加州已於6月15日全面重啟。然而，加州許多低薪工作者在疫情之中受到了嚴重的衝擊。無黨派的「加州公共政策研究所」（PPIC）研究員丹尼森（Caroline Danielson）日前發布研究報告顯示，加州的低薪工作者需要更長的時間從疫情之中恢復過來。然而包括加州在內的政府福利機構回應仍顯不足，包括對於無孩的低薪工作者與具有多種移民身份的家庭。

加州社會服務部（Department of Social Services）部長金傑森（Kim Johnson）對此做出回應。她表示，代表性不足的群體，在疫情期間不僅僅是因為系統性的原因更容易被感染，同時在經濟與社會生活上也受到了更為嚴重的衝擊。社會服務部希望能夠針對受到疫情影響最嚴重的群體提供相關的服務與幫助。

金傑森表示，政府已經意識到疫情加重原先存在的社會不公與資源不足的狀況。對於疫情的反應與幫助不僅僅是來自政府，相關的非政府組織也非常重要。

對於許多低薪工人申請相關補助手續十分繁瑣的狀況，金傑森表示，社會服務部正在加緊簡化相關手續，從而使得符合資格民眾都能申請相關服務。她以申請失業救濟金為例，申請失業金的網路頁面上，同時提供了Calfresh、Housing Assistance以及Health Coverage等計畫的資訊。

金傑森表示，對於移民，語言服務顯得尤為重要，特別是幫助並且深入到受到疫情影響最嚴重社區。通過與社區以及部落合作，確保服務的可及性。她認為，長期的政府政策的設計上，必須要有社區群體的參與與融入，才能提供符合族群公平與正義的措施。她希望民眾能夠打消領取福利的刻板印象，積極尋求幫助。

對於與聯邦政府的合作，金傑森認為，由於加州的生活成本極高，聯邦的許多貧困標準在加州並不完全合理。如何確保相關需要幫助的加州民眾獲取相關的聯邦政府的福利，極為重要。

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