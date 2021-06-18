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涉殺7歲自閉兒 35歲聖荷西婦女將被引渡回賭城

編譯組╱拉斯維加斯17日電
聖荷西母親羅德里格斯被控殺子，將引渡回拉斯維加斯。(拉斯維加斯警方提供)
聖荷西母親羅德里格斯被控殺子，將引渡回拉斯維加斯。(拉斯維加斯警方提供)

35歲聖荷西婦女羅德里格斯（Samantha Moreno Rodriguez）在內華達州克拉克縣被指控殺害她七歲的自閉症兒子利亞姆-哈斯特德（Liam Husted），並將其遺棄在拉斯維加斯附近的一個偏遠地區。她已同意被從丹佛引渡回拉斯維加斯，以對這起謀殺案負責。案件震驚整個西部社區並引起全國關注。

羅德里格斯和兒子利亞姆於5月24日離開聖荷西後，於5月26日前往拉古納海灘，然後在當晚到達離拉斯維加斯約三小時車程的Victorville。警方證實，5月27日兩人入住拉斯維加斯的時候，利亞姆還活著。第二天，他被步旅行者發現死亡。5月31日，羅德里格斯獨自一人入住丹佛以南的一家汽車旅館，第二天離開。一直以來，利亞姆的屍體都在克拉克縣驗屍官室，無法鑑定。

6月4日，羅德里格斯的一位朋友到聖荷西警察局報告說，當時身份不明的孩子數字面部渲染圖看起來非常像利亞姆。根據拉斯維加斯警方從住處採集到的DNA，6月7日證實了這個屍體就是利亞姆，即刻對羅德里格斯發出了逮捕令。第二天早上她在丹佛的一家酒店被逮捕。

利亞姆的父親告訴媒體，他和羅德里格斯沒有結婚，但一起撫養利亞姆，並將孩子送到一個自閉症兒童學習中心。他們一度聘請了家庭諮詢師來幫助孩子解決行為問題，但當治療師搬遷，繼而疫情來襲時，這種外部幫助就結束了。謀殺動機目前還不清楚。

哈斯特德在兒子死後一直保持低調。但在迄今已籌集到近4萬元的GoFundMe頁面中，他分享了對利亞姆的回憶，記得「這匹小種馬臉上總是帶著微笑，總是嚮往冒險」。

他補充說，利亞姆「敏捷而機智，知道如何得到他想要的東西；他很有趣，有他的風格，充滿魅力。他總是引人注目，是如此英俊。當然，他有時會很棘手，但都是理所當然，毫不為過。我一直知道他是個明星人物」。

這位父親表達了他對兒子死亡的心痛。「最難的是，他是被一個他本應完全信任的人帶走的，所以他當時一定非常害怕和困惑，而我卻沒能在那裡保護他。」

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