我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

2.1億處理仇亞預算 亞太裔籲加州州長紐森簽署

沙加緬度訊
陳錫澎表示，亞裔拒絕成為受害者，要改變現狀。(本報檔案照)
陳錫澎表示，亞裔拒絕成為受害者，要改變現狀。(本報檔案照)

加州亞太裔立法小組、停止仇恨亞太裔組織、亞太裔事務委員會、仇恨犯罪倖存者、亞太裔組織與亞太裔聯盟組織支持者，日前於記者會中，要求紐森州長贊同一項總額2億1000萬元的預算投資。主要目的是用於處理仇恨亞太裔所產生的長遠影響。

加州議會已於14日通過撥款2億1000萬元給加州亞太裔社區，處理仇恨亞太裔問題。亞太裔公平權益基金順利度過第一個挑戰。預算提案目前已送到紐森州長辦公室，等待他簽署通過。

自從新冠病毒大流行，偏執仇恨亞太裔的情形，已急遽飆升到前所未有情況。從2020年3月起，停止仇恨亞太裔組織一共收到6600件以上仇恨犯罪與歧視報告，其中一半事件發生於加州。亞太裔社區弱勢成員如長者、年輕人、婦女等，特別容易遭受到種族主義攻擊。

屋崙華埠商會會長陳錫澎(Carl Chan)說：「我們面臨雙重大流行病，仇視亞太裔的病害更為嚴重。」陳錫澎本人是仇恨犯罪的倖存者，他說：「我們拒絕成為受害者，要改變現狀。州長現在宣布經濟重啟，可是許多亞太裔商家尚未完成準備，因為我們仍然面對許多反亞太裔仇恨問題。這是一個決定性的時刻。在為時已晚之前，我需要你們協助。」

州眾議員邱信福(David Chiu)說：「反亞裔暴力急速飆升，我們的議會小組迅速展開行動，對抗仇恨，支持我們遭受攻擊的社區。」他說：「此一預算提案是針對反亞裔仇恨、支持受害者、重建我們社區的一項必要性投資。」

亞太裔立法小組主席、代表沙加緬度民主黨州參議員潘君達(Richard Pan)說：「亞太裔公平權益預算要求未來三年內，提供服務亞太裔社區2億1000萬元專款，是很適當要求。目前有150個以上的社區組織希望紐森州長發揮領導，將此預算列入加州總預算內。」

亞太裔立法小組副主席、矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫（Evan Low)指出：「亞太裔立法小組最重要任務，就是防止反亞太裔的仇恨犯罪。亞太裔小組所提預算要求，為有意義的改變提出藍圖，從籌組種族歧視任務小組，蒐集仇恨犯罪資料，到學校教育、刺激經濟發展等。希望紐森州長能履行其承諾，與亞太裔站在同一陣線上，將此迫切需求資金用於終止反亞裔仇恨。」

預算 加州 仇恨犯罪

上一則

救助飛虎隊 傑克遜：中國20萬人遭日軍報復屠殺

下一則

加州社會服務部部長：救助低薪者 將簡化手續

延伸閱讀

州長訪屋崙籲支持小商業 當場學習和麵製作披薩

州長訪屋崙籲支持小商業 當場學習和麵製作披薩
加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩

加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩
大麻業轉型加州砸1億元 只協助合法化17縣市

大麻業轉型加州砸1億元 只協助合法化17縣市
45年來之最 加州中部嚴重乾旱 農民告急

45年來之最 加州中部嚴重乾旱 農民告急
在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利