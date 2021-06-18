2.1億處理仇亞預算 亞太裔籲加州州長紐森簽署

陳錫澎表示，亞裔拒絕成為受害者，要改變現狀。(本報檔案照)

加州 亞太裔立法小組、停止仇恨亞太裔組織、亞太裔事務委員會、仇恨犯罪 倖存者、亞太裔組織與亞太裔聯盟組織支持者，日前於記者會中，要求紐森州長贊同一項總額2億1000萬元的預算 投資。主要目的是用於處理仇恨亞太裔所產生的長遠影響。

加州議會已於14日通過撥款2億1000萬元給加州亞太裔社區，處理仇恨亞太裔問題。亞太裔公平權益基金順利度過第一個挑戰。預算提案目前已送到紐森州長辦公室，等待他簽署通過。

自從新冠病毒大流行，偏執仇恨亞太裔的情形，已急遽飆升到前所未有情況。從2020年3月起，停止仇恨亞太裔組織一共收到6600件以上仇恨犯罪與歧視報告，其中一半事件發生於加州。亞太裔社區弱勢成員如長者、年輕人、婦女等，特別容易遭受到種族主義攻擊。

屋崙華埠商會會長陳錫澎(Carl Chan)說：「我們面臨雙重大流行病，仇視亞太裔的病害更為嚴重。」陳錫澎本人是仇恨犯罪的倖存者，他說：「我們拒絕成為受害者，要改變現狀。州長現在宣布經濟重啟，可是許多亞太裔商家尚未完成準備，因為我們仍然面對許多反亞太裔仇恨問題。這是一個決定性的時刻。在為時已晚之前，我需要你們協助。」

州眾議員邱信福(David Chiu)說：「反亞裔暴力急速飆升，我們的議會小組迅速展開行動，對抗仇恨，支持我們遭受攻擊的社區。」他說：「此一預算提案是針對反亞裔仇恨、支持受害者、重建我們社區的一項必要性投資。」

亞太裔立法小組主席、代表沙加緬度民主黨州參議員潘君達(Richard Pan)說：「亞太裔公平權益預算要求未來三年內，提供服務亞太裔社區2億1000萬元專款，是很適當要求。目前有150個以上的社區組織希望紐森州長發揮領導，將此預算列入加州總預算內。」

亞太裔立法小組副主席、矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫（Evan Low)指出：「亞太裔立法小組最重要任務，就是防止反亞太裔的仇恨犯罪。亞太裔小組所提預算要求，為有意義的改變提出藍圖，從籌組種族歧視任務小組，蒐集仇恨犯罪資料，到學校教育、刺激經濟發展等。希望紐森州長能履行其承諾，與亞太裔站在同一陣線上，將此迫切需求資金用於終止反亞裔仇恨。」