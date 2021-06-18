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庫比蒂諾與新北市締友誼城市

記者李榮／庫比蒂諾報導
庫比蒂諾與新北市簽署友誼城市。左二為蒲仲辰。（記者李榮／攝影）
庫比蒂諾與新北市簽署友誼城市。左二為蒲仲辰。（記者李榮／攝影）

庫比蒂諾市議會日前晚間例會中，通過庫比蒂諾與台灣新北市的「友誼城市」（Friendship City）的決議，庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）16日正式代表簽署。蒲仲辰指出，與新北市的友誼城市案意義重大，更彰顯深化兩城市之間的關係。

庫比蒂諾與新北市簽署友誼城市。（記者李榮／攝影）
庫比蒂諾與新北市簽署友誼城市。（記者李榮／攝影）

庫比蒂諾目前有四個姐妹城市（Sister Cities），以及五個友誼城市。姐妹市的條件與要求較為嚴格，庫比蒂諾的姐妹市分別是義大利寇比蒂諾（Copertino）、日本的豊川市（Toyokawa）、台灣的新竹，以及印度的Bhubaneswar。友誼城市則是「兩年一約」，過往一度數量很多，目前庫市則是有五個友誼城市，包括中國大陸的吉林、桐鄉、咸寧，以及台灣的台中與宜蘭。

蒲仲辰指出，自己在市議會已經是第二任，預計明年將離任，而且目前規畫為明天卸任後就將暫時離開公共服務，多花點時間在家庭與自己的事業上。但與新北市簽訂友誼城市的計畫是他一直非常投入且想做的計畫，更何況美國在台協會（AIT）也非常鼓勵，希望加強美國與台灣間的交流，「能與新北市結為友誼城市，是非常有象徵意義的。」

蒲仲辰表示，去年美國在新冠肺炎疫情非常嚴重時，台灣送了許多口罩與防護設備幫忙美國，展現情誼。也因此，在月前台灣爆發疫情後，他就寫信給聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna），並副本給總統拜登辦公室，呼籲美國援助台灣新冠肺炎的疫苗。後來美國確實送了75萬劑的疫苗給台灣，雖然數量還不足夠，但也象徵回饋，「台灣幫助我們，我們（美國）也感謝。」

他進一步說，友誼城市之間並不一定要是對等大小的城市，像庫比蒂諾比新北市小非常多，如果舉辦教育的交換計畫，庫比蒂諾不可能接收新北市大量的學生。然而，互相交流與溝通的機會，還是深化關係最重要的一環。

從中牽線的學區委員曾景琳（Katherine Tseng）則表示，在台美關係友好的架構下，美國在台協會也積極推動城市之間的交流，而新北市是第一個跳出來表達意願的城市。事實上，新北市等城市也都還在尋找與美國其他城市合作的可能。

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