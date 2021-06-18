聖縣數字公平聯盟示警：數位鴻溝正擴大

康利呼籲州議員通過70億寬帶計畫從而提供一個長期的解決方案。（記者陳程威／攝影）

加州已經於15日全面開放，但是疫情 下不斷加深的數位鴻溝仍然引人關注。位於南灣的「數位公平聯盟」（Digital Equality Coalition）17日在聖荷西 Overfelt高中舉行記者會，要求州議會盡快通過紐森的70億元升級加州的網路設施的計畫。

米勒表示疫情期間因網路許多學生受到影響。（記者陳程威／攝影）

Overfelt高中校長齊阿拉（Vito Chiala）表示，在疫情之中，學生必須要待在家中。即使獲得了聖他克拉拉縣縣政府以及聖荷西市的特別幫助。包括在疫情期間提供的緊急個人網路熱點，以及相關網路設備，但是仍然是遠遠不足的。

齊阿拉表示，為了能夠讓學生擁有上網資源，學校不得不在周末開門，或者延遲學校關門時間。「即使我們努力去縮減數位鴻溝，但是這是體系性的問題，不是一個人或者一個學校就可以解決的。」數位獲取的不平等是很多不平等的基礎。「我希望我的學生能夠跟縣裡的其他學生一樣，能夠自由的上網。」

迪阿札表示疫情加深了存在已久的數位鴻溝。（記者陳程威／攝影）

Alum Rock聯合學區教師米勒（Chris Miller）表示，從疫情開始，自己的學生就開始遠程學習。在這個過程之中，很多學生無法順利的上網登錄相關的線上課程系統。「這是關於基本資源以及不平等的議題。」米勒呼籲州議會的議員們能夠為孩子們的未來考慮，儘速通過70億元的網路基礎設施建設議案。

聖荷西學生家長迪阿札（Erendira Diaz）表示，疫情期間對於自己這種低收入 家庭特別艱難。許多低收入家庭都沒有充足的上網機會。她說，即便數位鴻溝在疫情前已經存在，但是疫情使得差距不斷擴大。「能夠擁有充足且穩定的網路是基本人權。」她呼籲州府能夠行動縮減數位鴻溝。

齊阿拉希望自己的學生也能擁有相同的上網機會。（記者陳程威／攝影）

「數位公平聯盟」主席，同時也是山景城Whisman學區成員康利（Devon Conley）表示，聖縣以及聖荷西市政府之前就已經提供相關的基礎設施，用以支援沒有網路的學生及其家庭。例如在2020年夏天，聖他克拉拉縣撥款了710萬元，為全縣境內的沒有網路接入的家庭提供緊急的上網設施及服務，同時聖荷西市議會也撥款150萬為東聖荷西在內的家庭提供網路服務。「但是這些都是臨時性措施，我們要求長期解決方案。」

康利表示，有些困難家庭不得不在花費數百元的網路費用，與購買必備的食物之間做出選擇。「沒有人需要經歷這一切。」他呼籲州議會儘速通過70億元的加州寬帶投資計畫，保障弱勢群體基本的上網權利。