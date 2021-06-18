員工搬離灣區 線上支付公司Stripe獎2萬元

線上支付公司Stripe許多員工願拿2萬元獎金搬離灣區。公司共同創辦人科利森兄弟支持遠距工作。(圖取自Stripe公司官網)

線上支付公司Stripe在疫情 期間，提供2萬元協助想搬出舊金山 、紐約等高生活成本昂貴大城市的員工。但申請員工必須接受基本底薪減少10%的條件。這項方案是給選擇搬到較便宜城市者。Stripe共同創辦人暨總裁科利森(John Collison)接受彭博社電視採訪時表示，公司可以見到有許多員工申請這項方案，從去年開始就選擇遠距工作，搬到離家人更近或是以前就想搬去的地方。

Stripe的雙總部分別位在都柏林與舊金山，長久以來一直是矽谷支持遠距工作公司的領導者。公司於2013年就開始招聘在家工作的工程師，6年之後開設一個完全遠程進行的工程中心。科利森說，公司尚未就辦公室與遠程工作的精確混和模式，做出最終立場或決定。在疫情期間，每個人都遠程辦公，但他認為，其與長期遠程工作的穩定狀態並不相同。

這家支付公司今年3月成為美國 最有價值的初創公司，在一輪融資籌集6億元，總估值達950億元。科利森與哥哥派屈克(Patrick Collison)共同創辦Stripe，兩兄弟並不專注讓公司上市(IPO)。他表示，仍未計畫IPO，正在建設Stripe並享受其中樂趣。未來或許會也可能會IPO，但現階段沒有上市計畫。

科利森認為，比特幣與其他加密貨幣是消費者自海外商家購買商品與服務的一種方式。目前有超過五分之一商業活動為跨境。Stripe也參與其中，專注在處理更多付款方式，讓海外資金流通更容易，例如，讓美國商家更容易接受中國移動應用程式支付寶(Alipay)。他說，加密是嘗試處理海外支付的令人振奮方向之一，Stripe正選擇另一種方法解決相關問題。