你來打疫苗 聖縣送你NBA、演唱會門票

芬斯特謝柏鼓勵民眾接種疫苗，聖縣將為新接種民眾提供演唱會及球賽門票抽獎活動。（記者陳程威／攝影）

新冠疫苗 接種在聖他克拉拉縣持續推動。截止17日下午3時，已有超過136萬、約80%的12歲及以上人口，接受了至少第一劑疫苗的注射；有超過7成的民眾已經完成了疫苗接種。

然而近期聖縣日均疫苗接種人數不足1萬。為了推動疫苗接種，特別是聖縣年輕人的疫苗接種，縣政府與SAP Center、金州勇士 隊以及聖荷西 市政府合作，將在未來數周時間，為新接種疫苗的人士抽出超過100張活動門票及其他獎品。其中包括勇士隊球賽門票，以及演藝明星的演唱會門票包括Harry Styles、the Weeknd、Bad Bunny、Justin Bieber等人的門票都將被免費贈送。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，在疫情的這個階段，對於每一個有資格接種疫苗的人來說，接種疫苗都應該是十分便利與有趣的。她希望相關的抽獎活動能夠激勵沒有施打疫苗的民眾施打疫苗。

縣府官員表示，即使是已經施打過疫苗的民眾，如果攜帶疫苗接種證明，並陪同未接種疫苗民眾施打疫苗，也將有機會獲得抽獎資格。

聖荷西市長李卡多表示，即使是人們對於未來充滿希望，接種疫苗依然至關重要。他說，雖然聖荷西市已經取得了巨大的進步，但依然需要持續推動疫苗接種工作，特別是要鼓勵青少年群體施打疫苗。

聖他克拉拉縣新冠肺炎檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，未接種疫苗的民眾一旦感染新冠，很容易就會發展成重症。接種疫苗對於整個社區而言都十分重要。