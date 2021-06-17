加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

李卡多提出槍枝安全的三大措施。（記者陳程威╱攝影）

5月底聖荷西 的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停場大規模槍擊 事件，導致包括槍手在內的10人死亡。聖荷西市長李卡多日前向聖荷西市市議會提出相關議案，要求加強槍枝管控。

李卡多表示，在VTA槍擊案發生後的三周時間內，聖荷西又發生了約15起槍枝暴力事件。「我們的國家已經對無處不在的槍枝暴力麻木了。」李卡多說，在每一次大規模槍擊事件之後，人們都會祈禱和希望。然而當新聞周期過去後，一切如常。全新的提案將讓槍枝擁有者承擔起槍枝暴力的責任。具體措施分別是強制購買槍枝保險 以及支付槍枝費用。

李卡多表示，將會要求聖荷西市每一位槍枝所有者都購買責任險，無論其槍枝購買地點在哪裡。槍枝意外傷害在全國範圍內每年造成2.7萬人受傷，500多人死亡。保險公司會為這些意外傷害的受害者提供賠償，支付醫療費用、康復費用、以及葬禮支出。

李卡多指出，風險調整後的保費可能會鼓勵槍枝所有者參加槍枝安全課程、使用槍枝保險箱或安裝兒童安全鎖，從而可以提高槍枝安全。他以汽車保險舉例，由於汽車保險公司獎勵良好駕駛或安全氣囊的使用，在過去50年的時間裡，每哩汽車死亡人數減少了80%，從而挽救了350萬人的生命。類似的槍枝保險將會減少槍枝意外的風險。因為有四分之三的槍枝風險發生在家中。

他說，新計畫將會要求聖荷西的槍枝持有者每年支付一定費用。槍枝暴力導致納稅人付出了沉重代價，包括由此造成的出警以及相關的醫療支出。因此有必要讓槍枝擁有者承擔起責任來。僅在2018年，槍枝暴力給全部加州納稅人帶來超過14億元的損失。

此項法例還將建立授權，使警察能夠合法地沒收不守法危險人士的槍枝。李卡多舉例表示，在聖荷西的每一個家暴案件的受害者問話，都包含家中是否擁有槍枝。若持槍者缺乏相關購買或保險證明，警方便可合法沒收槍枝。

他指出，大多數的大規模槍擊事件的槍手都曾是親密關係的施暴者。施行這一法令可有效制止相關的槍擊事件。

李卡多承認，上述的新措施並不會徹底解決美國的槍枝暴力問題，但是政府必需採取相關的干預措施。如同矽谷的科技創新一樣，聖荷西市也可以在制止大規模的槍枝暴力上推行開創性的舉措。他枝持加州控槍法律，以及承諾聖荷西市將會持續打擊幽靈槍，追蹤每一筆槍枝購買紀錄。