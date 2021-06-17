北一女3校友 線上指點運動健身訣竅

北一女三位專精健身與纖體的校友，將透過講座，介紹運動健身的訣竅。左起：游安琪、游菀瑜、沈春燕（高玉麗提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 導致居家避疫一年多，至6月15日才逐漸解封。經過一年在家，許多人發現自己的身形已經走樣。金山灣區 媽媽教室邀請三位北加州北一女校友會的三位鑽研健身 多年的校友，舉辦「纖體講座」，分享如何掌握自我需求，個性化、適量控制、循序漸進的維持體態，攜手迎接疫情後相見日子的方法。

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗指出，疫情影響了大家的生活。如何協助控制宅家增胖、舒緩壓力、解除焦慮低潮、憂鬱緊張、提高免疫力、處理身心的不適等都成為最為重要的議題，因此邀請游菀瑜、沈春燕、游安琪三人透過Zoom會議，介紹健身的方法，主題定為：「運動如良藥，相信自己配處方，如何傾聽自己的身體 。」

當日演講內容分為三部份：有氧運動、肌力訓練、瑜伽伸展。三位講師在健身路上都是耕耘多年的健身者，當天會分享她們的經驗，並回答問題，每個部分都會有示範影片說明。

在有氧運動的環節，將會有兩分鐘的海草舞帶動跳。參加的民眾可以預先穿著好適合運動的衣著和鞋子，一起跟著跳。講座後段也會有伸展運動示範。如果講座當時觀眾所在的現場不方便，或空間不夠，主辦單位也會將講座中示範動作影片的連結與推薦道具將列在講座的PPT檔案中，於會後電郵給參加者。

講師游菀瑜是從15年前開始健身，最近七、八年幾乎每天去健身房，最喜歡各種團體課程。2019年底抱著好玩的心態去考了Zumba License，緊接著就遇上了疫情，健身房關閉，因此從2020年3月中開始試著用Zoom帶著原本健身房的好朋友一起運動舞蹈，近來教授跳舞成為生活重心。

沈春燕從小跳芭蕾到小學三年級，之後在台灣參加健身房，在教練的指導下運動。來美後持續上健身房，參與多樣多元課程。幾年前組了一個Line群組，讓大家在運動這條路上能有人督促、有人陪伴、有人一起。「有姐妹、有伴，是運動健身這條路很重要的動力！」

游安琪從學校畢業後，就不間斷地上各種課程，運動持續20多年來，學習到熱身、鍛鍊、伸展的必要。她喜歡練習瑜伽時身心合一的專注，及鍛鍊後全身疏暖長高了的感覺，「喜歡學舞蹈透過不同形體的表現方式來塑身。喜歡運動，感激自己的身體。」

高玉麗表示，這次的講座是媽媽教室春季班最後一場講座，繼續以「公開免費」的視訊教學。纖體講座時間：6月18日（周五）上午10時至11時30分。上課Zoom ID: 998-806-3500。密碼：Modesto101 （M大寫） 。詢問電話：408-252-7070。