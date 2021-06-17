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台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

聖他克拉拉縣警員接種率低 衛生專家憂慮

編譯組╱灣區16日電
聖縣多數執法部門目前接種率低於一般大眾。相比之下，聖縣消防部門報告疫苗接種率較高。(圖取自聖荷西消防局臉書)
聖縣多數執法部門目前接種率低於一般大眾。相比之下，聖縣消防部門報告疫苗接種率較高。(圖取自聖荷西消防局臉書)

儘管執法人員是今年初可獲新冠疫苗接種的第一線人員，聖他克拉拉縣多數執法部門目前接種率，卻低於一般大眾。相比之下，聖縣消防部門報告疫苗接種率，比執法部門高出15-24%，也略高於其所服務的普通民眾接種率。

根據「灣區新聞社」調查，約有64%聖縣執法機構官員、78%消防部門人員已完全接種疫苗。聖縣資料指出，截至15日，聖縣12歲以上居民完全接種率為69%。聖縣最新公衛命令6月1日生效，包括公家機關與城市的所有雇主，都須確認並記錄員工接種疫苗情況。未接種人員將必須繼續配戴口罩。

流行病學家對那些對接種疫苗猶豫不決的人，感到憂心。因為病毒持續對他們構成威脅，警消部門在疫情期間承受壓力，在值勤期間必須面對未接種的民眾。舊金山加大流行病學家盧瑟福醫師(George Rutherford)表示，若接種率不高，系統會有漏洞。完整疫苗接種清單，應該是無論在交通中斷、前往療養院急救、或與人接觸的第一線急救人員，必須接種疫苗。

聖縣律師威廉斯(James Williams)表示，聖縣命令主要目的是確保並未確認已完全接種的員工，必須持續配戴口罩並在工作場合與他人保持距離。公司與公家機關必須向未完全接種疫苗、或拒絕提供接種疫苗狀態的員工，每14天確認一次接種情況，直到每人都完全接種或縣府命令取消。

儘管命令帶有罰則與截止日期，縣府指出，目標是回應投訴而非尋求違規懲罰。截至14日止，聖縣接獲5起私人雇主並未遵守命令的投訴，但並未開罰。威廉斯表示，只要企業或機構做出善意努力，並追蹤尚未接種疫苗者，將被視為遵守命令。

聖縣警長辦公室1795名員工中，已有1176人或66%完全接種疫苗。聖縣中央消防區有89%已完全接種。聖荷西市至少有53%警察與77%消防員完全接種疫苗。巴洛阿圖58%警察、82%消防員已接種疫苗。山景城73%警察部門、88%消防部門已接種疫苗。桑尼維爾警察、消防與緊急服務部門約有76%已接種疫苗。密爾比達市54%消防員、62%警察已接種疫苗。

疫苗 警察 威廉

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