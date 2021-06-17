高溫炎熱 用電吃緊 ISO發布節電警示

南加部分地區甚至出現百度高溫。（國家氣象局／推特）

因為加州 各地開始出現不尋常高溫 ，部分地區甚至高達華氏百度，加州獨立電力系統運營商（ISO）發布節電警示，希望用戶在17日下午5時至10時間節約用電，以免電網供電不穩或是被迫分區供電的情況。不過16日雖然出現高溫，但供電狀況仍算平穩，沒有出現斷電的案例。

ISO的節電警示強調，傍晚時分是供電最為吃緊的時段，因為太陽能發電開始降能，但空調等用電卻因為氣溫攀高而持續增加。因此，ISO提醒用戶，空調定在78度以上，並搭配風扇通風，避免使用大型家電，關掉不必要的照明設備，並拔掉用不到的家電。

加州ISO強調，供電系統的穩定必須依賴每位用戶的自我用電管理，而且時節開始進入夏季後，供電吃緊的狀況會越來越常見。統計顯示，2020年共發布五次節電警示，2019年1次、2018年2次。

國家氣象局（NWS）的洛杉磯 分局指出，16日當天，不只是加州東南部出現罕見高溫，亞利桑那、內華達、新墨西哥等州都出現高溫。莫哈維沙漠（Mojave Desert）等地甚至出現華氏107度高溫，打破1966年華氏105度的歷史紀錄。國家氣象局警告，17日還可能出現更多驚人高溫紀錄。

針對南加地區，國家氣象局的高溫警示範圍自范杜拉山區至洛杉磯縣，到18日（周五）晚間9時為止。不過聖塔蒙尼卡等沿海地區的溫度應該沒有那麼驚人。