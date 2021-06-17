乾旱加劇 加州數千農田被限水

加州中部面臨1977年以來最嚴重乾旱。（Getty Images）

數千個依靠北加州 三角洲流域供水的農場和地方水利局被告知，必須停止使用來自當地河川的水，因為三角洲流域本身已經沒有足夠的水可用了。

在乾旱加劇的情況下，加州水資源管理局（State Water Resources Control Board）15日針對佛萊斯諾縣（Fresno County）到俄勒岡州邊界之間約4300個資淺水權持有者（junior water rights holder），發布了一項特別指令，要求他們改用非地面水源，例如水井或蓄水池，否則就無水可用。加州水資源管理局另外也已對約2300名資深水權持有者發出相同的指令。

受這項指令影響最大的無疑是加州農民，因為他們的用水量最大，而且沒有其他水源選擇。其他受影響的還有地方水利局，例如東灣水利局（East Bay Municipal Water District），但因為水利局供水來源較多，因此受到的影響較輕。

加州水資源管理局表示，鑑於供水情況不佳，他們有可能在夏季擴大這項指令，將限制範圍擴大到更多資深水權持有者，例如舊金山 公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）。

加州水資源管理局局長艾斯基維（Joaquin Esquivel）說：「這項指令充分顯示了我們在這次乾旱中所處環境的惡劣程度，這是對乾旱本身和大自然限制我們用水所採取的因應措施。」這是加州水資源管理局今年到目前為止最大幅度的削減用水行動。

加州水權系統很少被這麼大張旗鼓使用，這個系統設立的目的是在乾旱時期對低流量河川進行供水配給，資歷高低主要取決於水權年資。

加州水資源管理局本周確定，占加州四成面積的沙加緬度聖荷昆三角洲流域（Sacramento-San Joaquin River Delta，從塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）經過喀斯喀特（Cascades）到舊金山灣區 的廣大地區），已經沒有能力再提供足夠的用水給所有水權持有者。

收到指令通知的水權持有者若不節省用水，雖不會被視為違法，但可能被罰以巨款。

根據舊金山紀事報（Chronicle）報導，加州水資源管理局寄給東灣水利局的通知將提到，會暫停東灣水利局行使兩項水權：一是1924年水權，允許將莫柯蘭尼河（Mokelumne River）河水引入帕迪水庫（Pardee Reservoir）；二是1949年水權，允許將莫柯蘭尼河河水引入卡芒奇水庫（Camanche Reservoir）。

不過，東灣水利局表示，這項指令不會對他們造成太大的影響，因為今年塞拉山融雪出奇得少，他們早已停止將莫柯蘭尼河河水引入這兩個水庫。