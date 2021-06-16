我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

逃避性侵審判 蘇格蘭男卡梅爾海灘詐死 被判刑15年

編譯組／灣區15日電
艾維斯。 （聯邦法警處）
艾維斯。 （聯邦法警處）

英國廣播公司新聞 (BBC News) 稱，面臨多項控罪的蘇格蘭男子艾維斯 (Kim Avis) 因多項性侵罪名，以及逃避出庭受審罪名，於上周五被判15年徒刑，其中因性侵等罪被判12年徒刑，逃避出庭受審量刑3年。

艾維斯現年52歲，他2019年教唆年輕兒子與他合作，假裝在加州卡梅爾一處危險的海灘游泳失蹤，設法逃避回國受審。

據報導，艾維斯是蘇格蘭伊佛尼斯 (Inverness) 的一名街頭小販藝人，2019年2月面臨多項性侵罪名下，取得出庭受審前保釋機會。他利用這個機會，與年輕的兒子搭機前往美國。

2019年2月25日，加州蒙特瑞縣警局 (Monterey Sheriff) 收到艾維斯的小孩打來的緊急求救電話，稱他的父親到卡梅爾的修道院海灘 (Monastery Beach) 游泳，可是一直到天黑都沒看他的人影。修道院海灘是一個危險的海灘，發生過許多溺水事件，又稱為「太平間海灘」(Mortuary Beach)。

警方隨即出動潛水員、直升飛機隊、無人飛機四處偵查，沒有發生任何蹤影。此時縣警局調查員開始懷疑艾維斯兒子的說詞，因為事發當時氣溫只有約50度，海水極冷，可是這個孩子說，他父親前往海灘游泳時只穿一條短褲。艾維斯兒子接受警方偵詢時，說詞前後不一致。

警方隨後發現艾維斯於蘇格蘭面臨多項重罪控訴，其中包括多項性侵婦女、女童事件，認為艾維斯可能是以國外失蹤手腕，設法逃避法網。

艾維斯的兒子於2019年2月28日飛返蘇格蘭。蒙特瑞縣警松伯格 (John Thornburg) 告訴卡梅爾(Carmel) 一家報社的記者說，他希望嫌犯艾維斯3月11日能出現於蘇格蘭法庭接受審判。如果他不出現，艾維斯將成為一名通緝犯，而非失蹤者。

結果艾維斯沒有出現法庭。蒙特瑞縣警局、聯邦法警、蘇格蘭警局，以及國際刑警組織於是在之後幾個月合作展開搜捕行動。後來有人報告艾維斯開著一輛白色福特箱型車來到蒙特瑞附近的大索爾 (Big Sur)。在國際警力合作下，艾維斯終於2019年7月26日於科羅拉多州被捕。

嫌犯艾維斯隨後被引渡回蘇格蘭格拉斯哥 (Glasgow) 受審。他所面臨的14項罪名全部成立，其中包括性侵女童、婦女等。

性侵 游泳 加州

上一則

格林、里拉德 將代表美國男籃參戰東京奧運會

下一則

Frameline同志影展 「聚焦台灣」展現台片創意

延伸閱讀

橙縣海灘 逾30隻鵜鶘慘被肢解

橙縣海灘 逾30隻鵜鶘慘被肢解
洛縣警被控 性侵未成年姪女

洛縣警被控 性侵未成年姪女
全美10大海灘 北卡Ocracoke、Buxton列前5

全美10大海灘 北卡Ocracoke、Buxton列前5
扁虱來了 ! 加州海灘發現數千隻 可能傳播萊姆病

扁虱來了 ! 加州海灘發現數千隻 可能傳播萊姆病
國殤日 南加海灘迎來大量人潮

國殤日 南加海灘迎來大量人潮

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知