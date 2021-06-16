逃避性侵審判 蘇格蘭男卡梅爾海灘詐死 被判刑15年

艾維斯。 （聯邦法警處）

英國廣播公司新聞 (BBC News) 稱，面臨多項控罪的蘇格蘭男子艾維斯 (Kim Avis) 因多項性侵 罪名，以及逃避出庭受審罪名，於上周五被判15年徒刑，其中因性侵等罪被判12年徒刑，逃避出庭受審量刑3年。

艾維斯現年52歲，他2019年教唆年輕兒子與他合作，假裝在加州 卡梅爾一處危險的海灘游泳 失蹤，設法逃避回國受審。

據報導，艾維斯是蘇格蘭伊佛尼斯 (Inverness) 的一名街頭小販藝人，2019年2月面臨多項性侵罪名下，取得出庭受審前保釋機會。他利用這個機會，與年輕的兒子搭機前往美國。

2019年2月25日，加州蒙特瑞縣警局 (Monterey Sheriff) 收到艾維斯的小孩打來的緊急求救電話，稱他的父親到卡梅爾的修道院海灘 (Monastery Beach) 游泳，可是一直到天黑都沒看他的人影。修道院海灘是一個危險的海灘，發生過許多溺水事件，又稱為「太平間海灘」(Mortuary Beach)。

警方隨即出動潛水員、直升飛機隊、無人飛機四處偵查，沒有發生任何蹤影。此時縣警局調查員開始懷疑艾維斯兒子的說詞，因為事發當時氣溫只有約50度，海水極冷，可是這個孩子說，他父親前往海灘游泳時只穿一條短褲。艾維斯兒子接受警方偵詢時，說詞前後不一致。

警方隨後發現艾維斯於蘇格蘭面臨多項重罪控訴，其中包括多項性侵婦女、女童事件，認為艾維斯可能是以國外失蹤手腕，設法逃避法網。

艾維斯的兒子於2019年2月28日飛返蘇格蘭。蒙特瑞縣警松伯格 (John Thornburg) 告訴卡梅爾(Carmel) 一家報社的記者說，他希望嫌犯艾維斯3月11日能出現於蘇格蘭法庭接受審判。如果他不出現，艾維斯將成為一名通緝犯，而非失蹤者。

結果艾維斯沒有出現法庭。蒙特瑞縣警局、聯邦法警、蘇格蘭警局，以及國際刑警組織於是在之後幾個月合作展開搜捕行動。後來有人報告艾維斯開著一輛白色福特箱型車來到蒙特瑞附近的大索爾 (Big Sur)。在國際警力合作下，艾維斯終於2019年7月26日於科羅拉多州被捕。

嫌犯艾維斯隨後被引渡回蘇格蘭格拉斯哥 (Glasgow) 受審。他所面臨的14項罪名全部成立，其中包括性侵女童、婦女等。