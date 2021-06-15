我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

東灣三谷轉型 擬打造創新科技中心

編譯組／灣區14日電
東灣三谷領袖有意將當地打造成創新科技中心。國家先進科技重鎮勞倫斯利佛蒙國家實驗室，也位在三谷地區。(美聯社)
東灣三谷領袖有意將當地打造成創新科技中心。國家先進科技重鎮勞倫斯利佛蒙國家實驗室，也位在三谷地區。(美聯社)

東灣三谷地區企業領袖有意將當地打造成為創新與先進科技長期發展樞紐，相關計畫稱為「三谷展望2040」(Tri-Valley 2040)，目標為推動包括利佛摩、布利桑頓、聖拉蒙、都布林、丹維爾等東灣社區發展，轉型成為科技城市。

「創新三谷領袖集團」(Innovation Tri-Valley Leadership Group)執行長奈勒(Lynn Naylor)表示，三谷展望2040計畫將三谷定位為創新中心，於未來幾十年發展可持續發展的先進技術導向型經濟，建立創新生態系統。創新範圍包括生命科學、先進製造業、軟體等產業。

東灣三谷地區發展也包括多個商業核心園區，包括位在聖拉蒙Bishop Ranch 商業園區、布利桑頓Hacienda商業園區，以及位在利佛蒙的創新和新地點例如勞倫斯利佛蒙國家實驗室、桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)等。

奈勒表示，計畫發展策略包括吸引更多企業進駐、創造更好基礎建設與改善教育，還必須解決住房問題與建設更多可步行社區。「三谷展望2040」計畫包括五大關鍵目標：

‧創新商業、交通、新住宅與教育。

‧可負擔房屋與完整交通、教育及健康照護系統。

‧私營與公共部門合作。

‧郊區生活與充滿活力市中心融合。

‧可持續且有彈性的經濟。

利佛蒙實驗室創新合作辦公室主任瑞金(Rich Rankin)表示，過去，三谷以酒莊、公園與健行小徑聞名，時至今日，三谷成為創新科技發現、初創企業與創新經濟發展核心。新冠病毒爆發的經濟破壞，也可能成為三谷創新的新催化劑。莫迪亞實驗室比斯莉(Stephanie Beasly)表示，三谷地區正在擺脫疫情，注入新想法和新鮮點子，推動清淨能源、教育、整合工作與生活等解決方案。

包括Google與Lam Research都在利佛蒙設有辦公室。Workday及10x Genomics公司也將總部設在利布利桑頓並積極拓展。Snowflake與Callidus Cloud則位在都布林。GE Digital與SAP在聖拉蒙設有大型辦公室。

教育 疫情 Google

上一則

金山人語／美國巨變與拜登中興

下一則

需求瘋狂、房價低 舊金山公寓銷量創16年新高

延伸閱讀

城市傳真／利摩佛酒鄉 遊歷史莊園

城市傳真／利摩佛酒鄉 遊歷史莊園
東灣水利局：7月起漲水費，但不強迫節水

東灣水利局：7月起漲水費，但不強迫節水
舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃
舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃
東灣屋崙、都布林連環搶 華人遭跟蹤劫財

東灣屋崙、都布林連環搶 華人遭跟蹤劫財

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

年賺4.1億 DoorDash華裔徐迅 舊金山CEO薪資第1

2021-06-08 01:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？