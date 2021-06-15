東灣三谷轉型 擬打造創新科技中心

東灣三谷領袖有意將當地打造成創新科技中心。國家先進科技重鎮勞倫斯利佛蒙國家實驗室，也位在三谷地區。(美聯社)

東灣三谷地區企業領袖有意將當地打造成為創新與先進科技長期發展樞紐，相關計畫稱為「三谷展望2040」(Tri-Valley 2040)，目標為推動包括利佛摩、布利桑頓、聖拉蒙、都布林、丹維爾等東灣社區發展，轉型成為科技城市。

「創新三谷領袖集團」(Innovation Tri-Valley Leadership Group)執行長奈勒(Lynn Naylor)表示，三谷展望2040計畫將三谷定位為創新中心，於未來幾十年發展可持續發展的先進技術導向型經濟，建立創新生態系統。創新範圍包括生命科學、先進製造業、軟體等產業。

東灣三谷地區發展也包括多個商業核心園區，包括位在聖拉蒙Bishop Ranch 商業園區、布利桑頓Hacienda商業園區，以及位在利佛蒙的創新和新地點例如勞倫斯利佛蒙國家實驗室、桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)等。

奈勒表示，計畫發展策略包括吸引更多企業進駐、創造更好基礎建設與改善教育 ，還必須解決住房問題與建設更多可步行社區。「三谷展望2040」計畫包括五大關鍵目標：

‧創新商業、交通、新住宅與教育。

‧可負擔房屋與完整交通、教育及健康照護系統。

‧私營與公共部門合作。

‧郊區生活與充滿活力市中心融合。

‧可持續且有彈性的經濟。

利佛蒙實驗室創新合作辦公室主任瑞金(Rich Rankin)表示，過去，三谷以酒莊、公園與健行小徑聞名，時至今日，三谷成為創新科技發現、初創企業與創新經濟發展核心。新冠病毒爆發的經濟破壞，也可能成為三谷創新的新催化劑。莫迪亞實驗室比斯莉(Stephanie Beasly)表示，三谷地區正在擺脫疫情 ，注入新想法和新鮮點子，推動清淨能源、教育、整合工作與生活等解決方案。

包括Google 與Lam Research都在利佛蒙設有辦公室。Workday及10x Genomics公司也將總部設在利布利桑頓並積極拓展。Snowflake與Callidus Cloud則位在都布林。GE Digital與SAP在聖拉蒙設有大型辦公室。