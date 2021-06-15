申請可負擔房困難？灣區打造一站式申請網站Doorway

鑒於灣區可負擔住房供不應求，申請困難。多個機構希望打造一站式申請可負擔房網站Doorway，方便民眾。（記者劉先進／攝影）

灣區 住房金融管理局等數個機構和官員舉行線上座談會，討論如何緩解住房危機。大都會交通委員會（MTC）負責住房和地方規畫助理主任薩韋爾（Daniel Saver）說，灣區申請可負擔房非常複雜和分散。希望在灣區推廣一站式申請可負擔房網站Doorway，打造一個統一的數據庫，有需要的市民可直接在其中申請當地住房資源，不用針對每個可負擔房項目單獨申請，以節約時間。

薩韋爾表示，地區內確實有很多房源，但對於如何尋找住房資源並申請，挑戰頗大。「你必須知道何時到何地尋找。在許多情況下，必須為你所申請的每一個房子，完成單獨的紙本申請。如果找市價公寓，容易得多。任何人都可以去Craigslist分類查找。但對於查找可負擔房來說，沒有類似的平台。我們的系統，實際上給那些最沒有能力承受（這些成本）的人帶來了更大的負擔。」

他舉例說，舊金山 已經開始了這項工作，打造了DAHLIA可負擔房系統，可以在舊金山市、縣內搜尋和申請可負擔房。這是一個改變遊戲規則的項目。灣區有些司法管轄區，試圖擴大這種線上的簡單使用的互聯網平台模式。如阿拉米達縣、聖馬刁縣、聖荷西市都在探索。灣區住房金融管理局希望打造Doorway系統，將這個搜索系統擴大到整個灣區。以用戶為中心來設計，讓試圖申請可負擔房的人更便捷。同時，在司法管轄區方面，實現一些規模經濟和資源節約，而不是在109個不同的司法管轄區，各自為戰，還要支付成本。我們目前正在評估每個司法管轄區的所有需求，這些司法管轄區都在啟動他們的門戶網站，希望確定合作和協調，並考慮未來灣區搜索系統的可能性。

薩韋爾還說，灣區沒有一個集中的系統，跟蹤所有不同的可負擔房項目，因為其過程分散。打造可負擔房數據庫，跟蹤建設項目很重要。可以更好利用公共資源，包括地方資源和州一級的資金來源，以及私人來源。

他分析，數據庫的目標是，形成真正的案例，獲取新的建房資源。比如說，一旦能夠量化，拿到一定數量的資金，就知道能建設多少住房。意味著可以去找選民或州、聯邦政府 ，用數據和證據再次闡明需要什麼，以實現建房的能力。目前，地方政府、州政府和相關可負擔房開發商建立的初步數據庫顯示，灣區有超過300個住房計畫，估計可以供2萬6000多個家庭居住。但這些計畫中，約有1萬9000個房屋單元，仍然需要融資，資金缺口總額約40億。「我們可以用這些資訊來武裝自己，有機會與州和聯邦政府的合作夥伴交談（獲取支持）。或者在未來的某個時刻，我們可以在投票前，向選民闡述觀點，說服他們。」