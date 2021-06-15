我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

申請可負擔房困難？灣區打造一站式申請網站Doorway

記者劉先進／屋崙報導
鑒於灣區可負擔住房供不應求，申請困難。多個機構希望打造一站式申請可負擔房網站Doorway，方便民眾。（記者劉先進／攝影）
鑒於灣區可負擔住房供不應求，申請困難。多個機構希望打造一站式申請可負擔房網站Doorway，方便民眾。（記者劉先進／攝影）

灣區住房金融管理局等數個機構和官員舉行線上座談會，討論如何緩解住房危機。大都會交通委員會（MTC）負責住房和地方規畫助理主任薩韋爾（Daniel Saver）說，灣區申請可負擔房非常複雜和分散。希望在灣區推廣一站式申請可負擔房網站Doorway，打造一個統一的數據庫，有需要的市民可直接在其中申請當地住房資源，不用針對每個可負擔房項目單獨申請，以節約時間。

薩韋爾表示，地區內確實有很多房源，但對於如何尋找住房資源並申請，挑戰頗大。「你必須知道何時到何地尋找。在許多情況下，必須為你所申請的每一個房子，完成單獨的紙本申請。如果找市價公寓，容易得多。任何人都可以去Craigslist分類查找。但對於查找可負擔房來說，沒有類似的平台。我們的系統，實際上給那些最沒有能力承受（這些成本）的人帶來了更大的負擔。」

他舉例說，舊金山已經開始了這項工作，打造了DAHLIA可負擔房系統，可以在舊金山市、縣內搜尋和申請可負擔房。這是一個改變遊戲規則的項目。灣區有些司法管轄區，試圖擴大這種線上的簡單使用的互聯網平台模式。如阿拉米達縣、聖馬刁縣、聖荷西市都在探索。灣區住房金融管理局希望打造Doorway系統，將這個搜索系統擴大到整個灣區。以用戶為中心來設計，讓試圖申請可負擔房的人更便捷。同時，在司法管轄區方面，實現一些規模經濟和資源節約，而不是在109個不同的司法管轄區，各自為戰，還要支付成本。我們目前正在評估每個司法管轄區的所有需求，這些司法管轄區都在啟動他們的門戶網站，希望確定合作和協調，並考慮未來灣區搜索系統的可能性。

薩韋爾還說，灣區沒有一個集中的系統，跟蹤所有不同的可負擔房項目，因為其過程分散。打造可負擔房數據庫，跟蹤建設項目很重要。可以更好利用公共資源，包括地方資源和州一級的資金來源，以及私人來源。

他分析，數據庫的目標是，形成真正的案例，獲取新的建房資源。比如說，一旦能夠量化，拿到一定數量的資金，就知道能建設多少住房。意味著可以去找選民或州、聯邦政府，用數據和證據再次闡明需要什麼，以實現建房的能力。目前，地方政府、州政府和相關可負擔房開發商建立的初步數據庫顯示，灣區有超過300個住房計畫，估計可以供2萬6000多個家庭居住。但這些計畫中，約有1萬9000個房屋單元，仍然需要融資，資金缺口總額約40億。「我們可以用這些資訊來武裝自己，有機會與州和聯邦政府的合作夥伴交談（獲取支持）。或者在未來的某個時刻，我們可以在投票前，向選民闡述觀點，說服他們。」

灣區可負擔住房供不應求，同時又缺乏統一的資訊數據，讓申請更加困難。（記者劉先進／...
灣區可負擔住房供不應求，同時又缺乏統一的資訊數據，讓申請更加困難。（記者劉先進／攝影）

灣區 舊金山 聯邦政府

上一則

李亭儀、王婉君 當選中文學校聯合會會長、副會長

下一則

洛斯阿圖伍德蘭圖書館 21日重新開放

延伸閱讀

湖北十堰市場氣爆25死 驚動北京高層

湖北十堰市場氣爆25死 驚動北京高層
灣區民眾遷入 沙加緬度租金飆升 全美第14貴

灣區民眾遷入 沙加緬度租金飆升 全美第14貴
聖縣無住房工作組 促解決遊民問題

聖縣無住房工作組 促解決遊民問題
加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

年賺4.1億 DoorDash華裔徐迅 舊金山CEO薪資第1

2021-06-08 01:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？