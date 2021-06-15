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全美中華婦女會獎學金 6華生獲獎

記者李榮／灣區報導
全美中華婦女會頒發獎學金與獎狀，給六位得獎的華裔青年。（全美中華婦女會提供）
全美中華婦女會頒發獎學金與獎狀，給六位得獎的華裔青年。（全美中華婦女會提供）

全美中華婦女會每年都發放獎學金，鼓勵華裔學子認真向學，今年即使疫情之下，全美中華婦女會依然頒發獎學金給六名學生。全美中華婦女會長毛小苓表示，這次申請者的條件都非常好，申請的學生之中，許多不只學校成績優秀，有幾位更是積極在社區裡呼籲反抗歧視、爭取亞裔的權益。另外，還有幾位擔任中華民國海外青少年文化的志工，都有優異的表現，相信將是華裔下一代的中流砥柱，而這群年輕人也是婦女會必須獎勵拔擢的優秀青年子弟。

她介紹，全美中華婦女會是金山灣區的非牟利組織，創會的宗旨包括：在海外發揚優質中華文化、提升婦女同胞權益地位、協助弱勢團體，以及獎勵拔擢僑社優秀青年子弟等。

毛小苓指出，為了鼓勵北加州華裔優秀青年努力向學，全美中華婦女此次頒發六名獎助學金，每位得獎者可拿到獎狀與獎金500元。全美中華婦女會獎學金組長呂玉貞組織一個委員會，由毛小苓、于愛珍、林美蓮、高玉麗、宋秀實、楊蘋蘋等多位經驗豐富的委員來評審。

呂玉貞在婦女會理事會中報告指出，這次申請的學生很踴躍，大家的學業程度都非常好，並且在新冠疫情的困難時期還是能繼續努力、服務社區，「尤其多位能以整齊漂亮的中文，書寫自傳及作文，真的十分難得。」

今年錄取六位得獎者如下：杜霓霓、王佑文、曾玲玲、陳昱佑、李道生、李昕。為了大家的安全考量，加上目前新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然尚未完全解禁，無法舉行實體慶祝活動當眾表揚優秀得獎學生。全美中華婦女會決定將獎狀及獎金郵寄給得獎學生，以資表揚與鼓勵。

疫情 華裔 加州

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