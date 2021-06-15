李亭儀、王婉君 當選中文學校聯合會會長、副會長

北加州中文學校聯合會舉辦正副會長選舉，李亭儀（右上）確認擔任第44屆會長。（記者李榮／翻攝）

北加州中文學校聯合會第43屆第四次理事會議13日下午2時在線上召開，共有近百位理事、校長，及行政人員參加。當日也於會中舉辦正副會長的選舉。今年為同額競選，經過所有常務理事投票 後，會長候選人李亭儀正式當選，副會長則由搭檔王婉君接下。

當日會議由會長陳亳蕙主持。她表示，聯合會本學年的各項活動因為疫情都只能在線上舉辦，每個活動辦起來都比往年實體舉辦而言，花費更多的人力和心力，因此更充滿創新和挑戰性，非常感謝校長和理事們的全力支持與參與。

陳亳蕙也報告了從今年3月至今聯合會所舉辦的幾個大型比賽活動的成果，包括學術比賽、多媒體簡報比賽、成語比賽等，另外暑期還會舉辦教師營及年會。今年的教育 組組長安排教師營授課老師非常的用心，排除許多困難，努力邀請到了許多位重量級的教師陣營，包括台灣三位知名教師王政忠、連育仁、及「早媽」林君霈。另外，多位灣區 知名的教師也會前往授課，內容肯定非常精彩，希望校長、理事會員學校都能來參加這場「我思故我在，讓文化與愛來翻轉現實與理想的距離」文化饗宴。

金山灣區華僑文教服務中心徐廣梅副主任也參加當日理事會。她肯定所有理事們在教育文化領域的傳承精神，感謝大家對中華文化的付出。

當天會議中舉辦了第44屆正副會長的選舉。今年是李亭儀及王婉君一組候選人參選，經陳秋涼、吳雲榮、陳雅姿三位審核小組審核通過。理事會中由所有常務理事投票，所有理事校長都全數投下贊成票，通過兩人當選。