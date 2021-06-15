洛斯阿圖伍德蘭圖書館 21日重新開放

隨著重啟的腳步，一些圖書館也將重新開放。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

加州 逐漸走向開放，聖他克拉拉縣圖書館 區（Santa Clara County Library District，SCCLD）13日宣布，位於洛斯阿圖的伍德蘭圖書館（Woodland Library）將於6月21日（周一）開放重啟。歡迎愛書人前往圖書館瀏覽、借閱、取書。

聖他克拉拉縣圖書館區表示，伍德蘭圖書館營業時間預計為周一至周六下午1時至6時（國定假日除外）。

聖他克拉拉縣圖書館長維克絲（Jennifer Weeks）指出，非常高興且歡迎民眾回到伍德蘭圖書館，「下周一，我們邀請民眾前往伍德蘭瀏覽完整的收藏品、使用公共電腦與印表機，或者前往領取預約的品項。

對於使用伍德蘭圖書館作為主要地點的民眾，可以從17日起選擇伍德蘭預約館藏。民眾可以透過登錄SCCLD網站，更改預約取件位置，選項位於「我的設置/帳戶偏好（My Settings/Account Preferences.）」下。

聖他克拉拉縣圖書館區呼籲，民眾可以多加使用自動借還書機器，只需隨身攜帶圖書館會員卡，或者輸入圖書館卡號和PIN密碼，就能使用這些自助設備。有問題者可致電408-540-3945。

但圖書館指出，雖然伍德蘭圖書館重啟，但是該圖書館不提供街邊取件（Curbside service）的服務，如果要使用街邊取件，可以前往洛斯阿圖分館、庫比蒂諾分館或任何其他聖他克拉拉縣圖書館區提供路邊取件服務的地點。

聖他克拉拉縣議員、圖書館JPA董事會成員史密提恩（Joe Simitian）指出：「感謝大家對於伍德蘭圖書館暫時休館時的耐心。隨著疫苗 接種率的上升、新冠肺炎病例的減少以及容量限制的取消，伍德蘭圖書館可以安全地恢復各種優質服務。