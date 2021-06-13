聖縣無住房工作組 促解決遊民問題

聖縣無住房特別工作組召開會議，呼籲境內城市攜手合作，共同解決無家可歸議題。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

加州 住房問題嚴峻，根據州住房和社區發展部的資料，全州有高達16萬人處在流離失所的狀況，占全美總數約四分之一，其中灣區 的住房問題更成為民眾關心的焦點；根據2019年的統計，南灣聖他克拉拉縣境內露宿街頭的人數當年高達9706人，相比2017年大幅增加31%。光是聖荷西市就有6172名無家可歸者。而自去年疫情爆發，聖縣居民的住房問題更是雪上加霜。

為此，去年時任聖縣議員的柯提斯（Dave Cortese，現任州參議員）就提出成立「聖縣無住房特別工作組」(Unhousing Task Force)，希望能夠統籌聖縣各市，解決聖縣境內成千上萬流離失所得的民眾的迫切需求，提高他們的生活品質。

10日，聖縣無住房特別工作組召開會議，與會成員討論為無住房人口提供住房的相關建議，呼籲聖縣各市應該提供相關的統一的標準，提供足夠多的接受過訓練的僱員，同時要求在政策的實施過程的每一個步驟，都要考慮到人們的生活體驗。

會議討論了在聖縣所有的城市核准2020-2025的社區計畫，實現結束聖縣無家可歸者的目標。會議要求聖縣所有的城市提供具體的資源（包括土地和/或資金），以促進解決臨時住房，擴大住房土地使用選擇權。

縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，在城市施行相關住房計畫時，最大的挑戰是資金的不足。她表示，當城市建設可負擔住房的時候，很多時候無法獲得相關的公園建設資金援助，而公園等配套實施將會增加整個計畫以及附近社區的福利。

查維茲表示，在2010-2015年之間，灣區創造了30萬個新的工作機會，卻只建造5萬7000戶的住房單位。她表示，只有12%的加州可負擔住宅是針對極端貧困人口。她表示，由於相關公園資金的不足，也嚴重影響了中低收入居民的生活以及福利。聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）也表示，要解決聖縣住房問題，必須加強聖縣政府跟州府、地方城市的相互合作。

聖他克拉拉縣之前曾從州府的「家居鑰匙」（Homekey）計畫中獲得2920萬元，將一家位於密爾比達的酒店建造成為無家可歸民眾的永久住房單位。

灣區委員會在一份報告中表示，要想在灣區九縣建造足夠的庇護所和住房提供給境內的無家可歸，大約需要93億元，同時每年還需要25億元的相關維護費用。州長紐森 （Gavin Newsom）此前就提議支出120億美元用以解決加州無家可歸的住房議題。加州「大城市市長聯盟」則呼籲紐森及州府每年撥款40億、總計5年200億元用以解決「無家可歸問題」。