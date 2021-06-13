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聖荷西卡車司機酒駕 倒車太快撞戶外用餐區 釀1死2傷

記者陳程威／聖荷西報導
龍舌蘭酒吧12日已經恢復營業。（記者陳程威/攝影）
龍舌蘭酒吧12日已經恢復營業。（記者陳程威/攝影）

隨著加州重開日期接近，人們的戶外用餐以及堂食的熱情也都不斷高漲。然而11日晚間9時，一名疑似醉酒的司機駕車衝進了聖荷西 544 Alma Avenue 的龍舌蘭燒烤酒吧（Agave Sports Bar and Grill Restaurant ）的戶外用餐區。據聖荷西警方消息，這次事件已經造成一人死亡，兩人受傷。記者12日於現場發現，龍舌蘭燒烤酒吧已經恢復營業。

警方初步調查結果顯示，涉事司機名叫莫雷諾（Alex Moreno），事發時駕駛2017年款的雪佛蘭（Chevrolet Silverado ）卡車倒車，但由於倒車速度過快，直接衝過酒吧的圍欄，撞倒了坐在戶外用餐區的三名食客(一名成年女性和兩名成年男性)。事發之後，三名傷者都被送往附近的醫院進行救治，但女性食客在醫院傷重不治。在獲得該名逝者家屬的同意之前，其姓名將不會透露。兩名男性傷者目前並無生命危險，而卡車上的另外一名女性乘客則沒有受傷。

警方表示，莫雷諾因涉及酒後駕車和車禍致人死亡的重罪，已被關押在聖塔克拉拉縣監獄。警方表示，這是聖荷西市今年發生的第24起致命車禍，女性死者則是第25位遇害者。同時也是今年發生的第八起汽車致命撞人事件。

任何知情人士均可聯繫奧布萊恩探長，或致電408-277-4654提供線索。想要匿名舉報，也可致電制止罪案舉報熱線(408)947-STOP(7867)。

龍舌蘭酒吧12日已經恢復營業。（記者陳程威/攝影）
龍舌蘭酒吧12日已經恢復營業。（記者陳程威/攝影）

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