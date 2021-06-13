加州山火頻發 安全補助申請6/18截止

山火將許多加州人的家園燒成廢墟。（本報檔案照片）

在連年的山火 威脅之下，防火安全的宣導工作也顯得尤其重要。太平洋瓦電（PG&E）再次與加州 消防基金會（California Fire Foundation）合作，為基金會的「森林大火安全與預備計畫」（Wildfire Safety and Preparedness Program）提供140萬美金，陸續展開宣導森林大火安全的工作，及為高山火威脅區內的弱勢社區提供資源。

加州的消防局及社區性組織將可申請補助金，以應付持續存在的森林大火風險。申請截止日為2021年6月18日，可以到基金會網站（https://www.cafirefoundation.org/programs/fireprevention/）申請。獲得補助的單位將於2021年7月31日起收到通知。

過去三年間，基金會已為全加州──特別是北加州和中加州──145個消防局和消防機構提供補助。基金會在評估補助對象時，將特別留意加州公共事業委員會在高山火風險區域圖中界定為有極高或升高風險的社區。

基金會執行總監Rick Martinez表示，「加州持續面臨更乾燥及炎熱的季節，為因應此新常態，我們與太平洋瓦電合作，開始森林大火安全與預備計畫。現在在加州勢必會經歷森林大火季節，居民必須了解如何安全撤離。2020年的森林大火範圍超越了2018年，這顯示了令人不安的趨勢，也證明了預備計畫的必要性，以幫助加州居民提前做準備並保持警覺。」

太平洋瓦電高階副總裁暨風險長Sumeet Singh表示，「維護用戶和社區安全是我們的首要責任。我們持續與加州消防基金會合作，並支持此重要計畫，為居住在高山火威脅區的弱勢居民提供資源及提升認知。身為好鄰居應要守望相助。今年我們擴大支援，使更多社區能獲得重要的防火安全資訊，並進一步加強地方火災應變能力。」

今年是太平洋瓦電第四年與基金會合作。透過預備計畫，太平洋瓦電已提供共460萬美金作為防火安全宣導上的補助。此資金由股東資助，而非由太平洋瓦電的用戶資助。這個預備計畫也持續努力跨越語言障礙，預備並傳遞英文外的防火安全資訊給使用西文、中文、苗文和越南 文的民眾。所提供的資訊透過多方面的媒介宣傳，包含戶外看板、英語外其他語言的廣電和數位廣告。