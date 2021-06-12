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吳家宇談創業：有想法 更要去執行

記者李榮／聖荷西報導
吳家宇分享自己的求學與創業歷程。（記者李榮／翻攝）
吳家宇分享自己的求學與創業歷程。（記者李榮／翻攝）

金山灣區華僑文教服務中心9日晚間邀請2021全球青商潛力之星、北加州台灣青商會前會長，以及MVP Fastlane創辦人吳家宇（Jack Wu）舉辦「立足矽谷、前進台灣」講座。吳家宇在線上分享來美唸書、擔任學生會長，以及後來進入科技公司上班，並且不斷找靈感創業的點滴。他也鼓勵有意創業的青年多嘗試，「（如果你是）有想法，但沒去執行的話，那只是很有想像力，但沒有創造力。因為，創造力是要能執行的。」

吳家宇畢業於交通大學、服完兵役前到德州農工，取得電腦工程碩士後，到矽谷一家被英特爾買下的科技公司上班。後來先是兼職創業，再轉為全職。他現在是MVP Fastlane軟體公司共同創辦人，提供軟體與人才相關服務，目前在紐約、洛杉磯，以及北加州都有團隊。當日講座中除了創業心得之外，他也分享自己協助新創公司的技術建構，以及招募台灣工程師與在台灣投資的經驗。

吳家宇指出，創業有很多面向必須考量，除了要考慮移民身分、創業想法、啟動資金以外，還要有時間與人脈。而跨出第一步更是重要，因為只有真的去嘗試，才有接下來的各種可能。雖然，跨出的第一步可能只是小的障礙，未還還有很多問題必須解決。

他認為，在創業的過程中，一定要能找到導師（mentor），好的導師能讓創業家在尋找方向時更容易找出清晰的輪廓。而尋找伙拜也需要好的人脈，才能找到能夠搭配、互相適合的人選。像他的夥伴就是高中同學，兩人以前經常討論創業靈感，有一次半夜在麥當勞討論時，確認了公司的名字與雛形。

他表示，自己過去在學生會，以及青商會的歷練中學到很多，因此非常鼓勵年輕人加入青商會，拓展人脈與機會。

談到回台灣投資，吳家宇表示，台灣人才其實有一定的優勢。以工程師來說，只要能溝通順暢，台灣工程師普遍主動且有效率，寫程式的邏輯也相當優異。

台灣 加州 投資

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