加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了

加州第二大水庫，奧洛維爾水庫可能達到歷史最低水平。(本報檔案照)

通常每年的這個時候，奧洛維爾湖兩個碼頭的工人都會準備迎接大量的遊客。這些遊客渴望在夏天的船屋上懶散發呆，乘坐快艇 在水面上飛馳，或巡遊在廣闊湖面上的巖石角落及水灣裡尋找鮭魚。

但是今年春天，經過兩年稀少的降雨，他們已經將大約130艘船從碼頭的淺水區撤出。隨著湖水的退去，又關閉了下水坡道。湖面到秋天可能會下降到創紀錄的低水平。

在奧洛維爾湖和加州 其他地方，水庫萎縮成為肆虐於加州大部分地區的異常乾旱天氣的最明顯跡象之一，隨著炎熱乾燥的夏季的持續，強制節水措施將成為不得已而為之。

這個湖的五個船塢中的三個已經關閉，第四個可能在周一關閉，最後一個預計將在幾周內關閉。這將是該湖歷史上第一次因低水位而關閉所有的船塢。

奧洛維爾湖碼頭的行政經理阿爾弗斯（Dani Aalfs）說，該湖的碼頭將繼續開放，但員工最終將不得不用繩子攀爬懸崖去上班。他們將從關閉的船坡開班車送人們去碼頭和他們的船。

根據數據分析，經歷了兩年微不足道的降雨量，大多數水庫都在消退，而奧洛維爾水庫的容量已經縮減到只剩37%，是該州大水庫中下降幅度最大的。就在兩年前，這個湖的容量超過97%，在2017年，該湖水還流入其緊急泄洪道。

阿爾弗斯承諾，今年夏天，奧洛維爾湖的陽光狂歡仍會繼續，但將在穩步縮小的水體上，船數也會減少。湖面海拔正在穩步下降，目前約為705英尺，比水庫充滿時下降了近200英尺。奧洛維爾湖有史以來的最低點是1977年9月的643英尺。預測顯示，到9月或10月，湖面可能會降到這個最低點以下。

奧洛維爾湖是僅次於沙斯達湖的加州第二大水庫，它的存在主要不是為了消遣。像該州其他50多個水庫一樣，它們存在的主要原因是為該州的居民和農場儲水。

「我們儲存在奧洛維爾湖的水是2700萬加州人用水的一部分，它也為75萬英畝的農田服務」，加州水務項目的公用事業運營主管亞布羅（John Yarbrough）說。「它肩負整州人民的用水，意義重大」。