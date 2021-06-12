南灣破獲大型集團式應召站

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）。（照片：聖縣提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室指出，警方與檢察官辦公室破獲南灣的非法性交易應召站，並逮捕了應召站老闆夫妻57歲的David Davies及38歲的Larong Hu。應召站內的性工作者逾100人，來自中國大陸、韓國及東歐等地。嫌犯夫妻兩人被控人口販賣、非法營業性應召站、洗錢等罪名，11日下午開庭。

聖縣地檢官辦公室指出，嫌犯夫妻兩人在南灣各地經營性交易應召站，地點包括密爾比達、巴洛阿圖、聖荷西 等地。檢方及警方自2019年12月開始調查這對夫妻經營狀況。他們在南灣有六個應召站，並透過網路交易方式，讓旗下100多名性工作者輪流工作。

檢方與警方今年6月9日發布搜索令，直接破獲應召站，並當場救援六名被販賣的女性性工作者，並查獲200萬元現金。警方表示，獲救的六名女性，已透過社區救援方案得到生活上的支助。

聖縣地檢官辦公室指出，這對夫妻利用性交易網路平台，來讓旗下100多名性工作者工作。他們也擁有六個實體的工作站，三個位於密爾比達、三個位於聖荷西。男性嫖客每次以30分鐘計算，可直接進出工作站。調查人員在這六個工作站中，都發現了避孕藥及性工作用具等。

調查人員指出，被救援的性工作者說，她們每天服見到10 到15 名男性。這些男性都是透過網路廣告知道這個工作站，並透過Venmo或PayPal等支付管道，向老闆娘Larong Hu付款。調查人員說，性工作者的護照被沒收，且得自己支付食物或日常用品。其中一名性工作者說，為了支付母親癌症 治療費用因此下海。

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，任何人無權像對待動物般的對待其他人，檢方將不遺餘力追查剝削他人謀取利益的人，並依法追究最大責任。

David Davies 及 Larong Hu因涉嫌販賣人口、非法營業性應召站、洗錢等罪名被關押，保釋金為35萬元，11日下午開庭。聖縣地檢官辦公室指出，若罪名成立，這對夫妻將面臨牢獄之災。

聖縣地檢官辦公室指出，如果民眾知道哪裡有應召站或知道販賣人口等訊息，應立即撥打911或撥打24小時全國人口販賣熱線888-373-7888，也可以用手機發簡訊233733，直接線上與專人對談，只要是受害者，無論是否為美國公民 ，都能獲得救援與生活支助等服務。