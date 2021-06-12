帕迪拉提案：清除軍事設施中的有毒物質

帕迪拉提案修復清除殘留在軍事設施中的有毒物質。（記者陳程威／視頻會議翻攝）

美國 軍費長年佔據聯邦政府的大部分支出。然而，根據早先的研究指出，由於軍方長期使用一種名為水成膜泡沫(AFFF)的滅火泡沫，而AFFF中存在有PFAS，從而對軍事基地的軍人以及相關社區民眾的安全都造成了影響。

代表加州 的聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）11日在記者會上表示，已經向參議院提出「軍人家庭清潔用水法案」（ Clean Water for Military Families Act），希望能夠投入100億元，加快清理和保護軍事社區免受有毒PFAS的化學物質。代表灣區的聯邦眾議員員斯佩儀(Jackie Speier)也將在聯邦眾議院提出該項議案。

帕迪拉表示，國防部 在明知AFFF中存在有PFAS之後，依然使用含有PFAS的消防泡沫，導致了軍事場所周圍的廣泛污染，所受影響的不僅僅是軍事設施還有周邊的居民。他說，在加州就有62個相關軍事基地受到或疑似受到PFAS污染。這意味著有20%的加州居民的飲水將受到相關影響。其中就包括阿拉米達的海軍基地。這不僅僅是飲用水，還包括周邊的整體生態環境。有毒的含有PFAS土壤生產的農作物以及相關的野生動植物。「這是一個沒有止境的循環。」

帕迪拉表示，早先國防部的處理措施並不能令人滿意。PFAS已經造成了巨大的影響。曾經受到PFAS污染的地方有些也已經重新開發，變成了公園操場甚至是治療中心。受到影響的群體是很大的。

帕迪拉說，現役軍人、退伍軍人和他們的家庭為美國做出了巨大犧牲。加快相關軍事設施以及附近地區的有毒物質的清理工作是必須要做的工作。「他們應該喝沒有污染的水，過沒有污染的生活。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)是「軍人家庭清潔用水法案」的聯合提案人。他表示，美軍為美國做出了巨大的犧牲，國會必須站出來保護軍人的健康。若法案通過，將要求國防部及其附屬部門和國有國民警衛隊，對周圍的PFAS污染進行調查和補救，並使用相關偵測措施，確保PFAS的有毒物質不再影響軍事設施以及周邊居民。