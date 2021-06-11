灣區學校秋季全面重開有變數 儘管衛生官員立場一致

灣區學校秋季能否全面重開仍有變數。（美聯社）

自一年多前發布灣區 第一個居家避疫令（shelter in place）後，灣區十位公共衛生官員上周首次在舊金山米慎區一所初中重聚。他們沒有戴口罩相互握手、擁抱，對灣區民眾發出強有力的訊息：加州 學校可以而且必須在秋季全面重開。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）說：「在這一點上，我們的立場百分之百一致。這個訊息是要傳達給所有擔心新冠疫情的人。」

聖馬刁縣衛生局局長摩洛（Scott Morrow）指出，在遠距上課期間，青少年焦慮、憂鬱、自殘、自殺、酗酒、吸毒的情況惡化，因此，在學校不全面重開的假設上沒有任何討論空間。摩洛說：「讓孩子們離開學校遠距學習的代價是巨大的。」

然而，在加州和灣區部分地區，仍有人對秋季課程將如何進行、加州法律是否還有餘地讓學區 反對全面重開等問題存有疑慮。

如果仍然交由學區自行決定，那麼，去年學區各自提出不同重開計畫的混亂情況就會重演。儘管加州和各縣早在去年夏季和秋季就已批准並呼籲重開學校，但大部分公立學區一直到今年稍早才重開。學區的決策並非基於科學、確診率或專家意見，而是基於政治意願、勞資談判和恐懼，這些因素有可能對秋季課程產生影響。

灣區包括舊金山和屋崙在內的一些學區，已經準備就重開的條件與勞工團體展開談判。其他學區如佛利蒙，則計畫恢復執行疫前的合約。

舊金山教師工會宣布，他們與學區已開始就秋季重開的問題進行協商，並要求6000多名會員在本周內對此提出意見。意見將包括通風規定、社交距離、口罩規定、學校需要提供的洗手液和口罩數量、為希望或必須維持遠距教學的教師提供哪些選擇等。

目前還不清楚勞資談判和衛生安全問題是否會延遲學區重開計畫。灣區教育官員已經要求州議員明確定義，在什麼情況下可以接受學生維持遠距學習，在衛生安全標準方面是否存在迴旋空間，因為，這些都可能造成人員短缺和空間不足的問題，進而限制學區全面重開的可能性。

屋崙教育協會（Oakland Education Association）的賈西亞（Chaz Garcia）表示，屋崙聯合學區官員和教師工會領袖已經同意於7月討論秋季全面重開的條件。

佛利蒙聯合學區也表示，他們已經為選擇不重返學校的學生做好一個網路學院計畫，其他學生則將恢復正常，於秋季重返校園上課。