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VTA槍擊案人事報告：同事擔心他會殺人

編譯組╱聖荷西10日電
VTA公布槍擊案槍手人事報告。同事曾說，他讓人害怕。（美聯社）
VTA公布槍擊案槍手人事報告。同事曾說，他讓人害怕。（美聯社）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）上月發生槍擊案奪去9人性命，震驚全國，當局10日公布槍擊案槍手人事報告，包括有關他過去在工作場所行為的四項調查。其中一次是在與同事口角爭吵後，兇手在工作環境中變得極度和無法控制的憤怒，經常到暴力的地步，同事擔心他會步入1986年郵局員工槍殺同事慘案的後塵(go postal)。

信使報報導， 5月26日槍擊案發生現場的聖他克拉拉谷交通局，10日公布槍擊案調查內容與超過200頁與槍手有關的電子郵件與其他文件。這是交通局首次說明，57歲槍手卡西迪(Samuel Cassidy)在開火槍殺9名同事而後自殺之前，過去是否有跡象顯示或同事是否曾表示擔憂他的暴力傾向。

當局指出，2020年1月，卡西迪曾於另一名同事口角。主管事後詢問，一名員工曾聽到同事談論卡西迪，「他嚇到我了。若有人槍殺同事，那就可能是他。」針對此說法，交通局也於10日聲明寫道，經過進一步調查，沒有其他資料解釋或支持這種擔憂。

當局聲明內容描述另外3起有關卡西迪的事件，包括2019年7月的兩天停職停薪。VTA說，這是在卡西迪拒絕遵守公司政策歸還對講機。此外，去年10月，卡西迪拒絕參加強制性心肺復甦術訓練，理由為擔憂新冠傳染。去年11月，他在輪班打卡遇到問題後，未經許可就離開工作崗位，之後又不當使用VTA交通局對講機用於個人聯絡，而非操作事務。

槍擊案發生兩周後，有關卡西迪為何暴衝並且是否有警示跡象顯現的問題，一直環繞著檢調當局。VTA將他描述成是「極度不滿」(highly disgruntled)的員工，已在VTA工作超過20年。

卡西迪的前妻在槍擊案發生後表示，他表達對工作職場憎恨及不滿的情緒，已至少十年。一名同事形容他「總是不和其他人打交道」。鄰居與舊戀人則描述卡西迪情緒不穩、不友善，有時易怒，特別是在酒後。但對他會殺人表示震驚。

VTA發生大規模槍擊案後，當局在卡西迪家中發現一個武器庫與2萬5000發彈藥，企圖在致命射擊後將其燒毀。聖他克拉拉縣警長辦公室官員表示，他們發現武器包括12支槍、近20多罐汽油與十多個疑似燃燒瓶。

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