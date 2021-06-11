我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

林火安全補助金140萬 即起申請 18日截止收件

記者江碩涵／灣區報導
即將進入野火猖狂的盛夏旺季，PG&E及CFF推出森林大火安全與預備計畫，鼓勵社區參與。(本報檔案照)
即將進入野火猖狂的盛夏旺季，PG&E及CFF推出森林大火安全與預備計畫，鼓勵社區參與。(本報檔案照)

即將進入野火猖狂的盛夏旺季，太平洋瓦電（PG&E）再次與加州消防基金會（California Fire Foundation，簡稱CFF）合作，替森林大火安全與預備計畫（Wildfire Safety and Preparedness Program，簡稱WSPP）提供140萬美金，宣導森林大火安全及為高山火威脅區內的弱勢社區提供資源。加州消防局及社區組織可至CFF網站申請補助金，截止時間為6月18日，獲得補助的單位將於7月31日起收到通知。

CFF表示，過去三年已為全加州，特別是北加州和中加州145個消防局、消防機構提供補助。CFF評估補助對象時，特別留意加州公共事業委員會在高山火風險區域圖中，界定為極高或升高風險的社區。

CFF執行總監馬丁內斯（Rick Martinez）表示，加州持續面臨更乾燥、炎熱的季節。為因應這種新常態，CFF與PG&E合作，開始森林大火安全與預備計畫。他表示，加州每年勢必經歷森林大火季節，居民必須了解如何安全撤離，2020年森林大火範圍超越了2018年，顯示了令人不安的趨勢，也證明WSPP這類計畫的必要性，可以幫助加州居民提前做好準備並保持警覺。

PG&E高階副總裁暨風險長辛格（Sumeet Singh）表示，維護用戶和社區安全，是PG&E首要責任，PG&E將持續與加州消防基金會合作，並支持此重要計畫，為居住在野火威脅區的弱勢居民提供資源及提升認知。他表示，身為好鄰居，應要守望相助，今年PG&E將擴大支援，讓更多社區能獲得重要的防火安全資訊，並進一步加強地方火災應變能力。

今年是PG&E第四年與CFF合作，透過WSPP計畫，PG&E已提供460萬元作為防火安全宣導補助，此資金由股東資助，而非由PG&E用戶資助。

WSPP也將持續努力跨越語言障礙，預備傳遞英文以外的防火安全資訊給使用西文、中文、苗文和越南文的民眾，提供的資訊透過多方面的媒體宣傳，包含戶外看板、英語等其他語言的廣電和數位廣告。

有意申請補助金的社區組織，可至CFF網站申請，截止時間為6月18日，獲得補助的單位將於7月31日起收到通知。

加州 山火 越南

上一則

工會新研究：加州綠能政策持續 2030年可增百萬職位

下一則

北加福智關懷醫護 將送5000餐點

延伸閱讀

加州攻擊性武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

加州攻擊性武器禁令被推翻 加州檢察長上訴
全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令

全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令
加州6月15日全面重啟 高危區仍要戴口罩

加州6月15日全面重啟 高危區仍要戴口罩
加州6月15日重啟後 洛縣戶外用餐區仍准營運

加州6月15日重啟後 洛縣戶外用餐區仍准營運
不會要求銀行信息 打疫苗抽獎 小心有詐

不會要求銀行信息 打疫苗抽獎 小心有詐

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏