林火安全補助金140萬 即起申請 18日截止收件

即將進入野火猖狂的盛夏旺季，PG&E及CFF推出森林大火安全與預備計畫，鼓勵社區參與。(本報檔案照)

即將進入野火猖狂的盛夏旺季，太平洋瓦電（PG&E）再次與加州 消防基金會（California Fire Foundation，簡稱CFF）合作，替森林大火安全與預備計畫（Wildfire Safety and Preparedness Program，簡稱WSPP）提供140萬美金，宣導森林大火安全及為高山火 威脅區內的弱勢社區提供資源。加州消防局及社區組織可至CFF網站申請補助金，截止時間為6月18日，獲得補助的單位將於7月31日起收到通知。

CFF表示，過去三年已為全加州，特別是北加州和中加州145個消防局、消防機構提供補助。CFF評估補助對象時，特別留意加州公共事業委員會在高山火風險區域圖中，界定為極高或升高風險的社區。

CFF執行總監馬丁內斯（Rick Martinez）表示，加州持續面臨更乾燥、炎熱的季節。為因應這種新常態，CFF與PG&E合作，開始森林大火安全與預備計畫。他表示，加州每年勢必經歷森林大火季節，居民必須了解如何安全撤離，2020年森林大火範圍超越了2018年，顯示了令人不安的趨勢，也證明WSPP這類計畫的必要性，可以幫助加州居民提前做好準備並保持警覺。

PG&E高階副總裁暨風險長辛格（Sumeet Singh）表示，維護用戶和社區安全，是PG&E首要責任，PG&E將持續與加州消防基金會合作，並支持此重要計畫，為居住在野火威脅區的弱勢居民提供資源及提升認知。他表示，身為好鄰居，應要守望相助，今年PG&E將擴大支援，讓更多社區能獲得重要的防火安全資訊，並進一步加強地方火災應變能力。

今年是PG&E第四年與CFF合作，透過WSPP計畫，PG&E已提供460萬元作為防火安全宣導補助，此資金由股東資助，而非由PG&E用戶資助。

WSPP也將持續努力跨越語言障礙，預備傳遞英文以外的防火安全資訊給使用西文、中文、苗文和越南 文的民眾，提供的資訊透過多方面的媒體宣傳，包含戶外看板、英語等其他語言的廣電和數位廣告。

有意申請補助金的社區組織，可至CFF網站申請，截止時間為6月18日，獲得補助的單位將於7月31日起收到通知。