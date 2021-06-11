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工會新研究：加州綠能政策持續 2030年可增百萬職位

記者陳程威／聖荷西報導
羅傑斯表示，儘管電動車是未來，但是希望政府仍然能夠為化石燃料行業的從業人員提供相關的保障與補貼。（記者陳程威/視頻會議翻攝）
羅傑斯表示，儘管電動車是未來，但是希望政府仍然能夠為化石燃料行業的從業人員提供相關的保障與補貼。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

近日關於轉換以及更新全美的能源方式，創造更加綠色以及可循環的能源供應成為社會熱議話題。拱心石管道(Keystone Pipeline)日昨宣布將停止修建。於此同時，加州19個大工會聯合發布「加州經濟復甦和清潔能源轉型計畫」的新研究。

經濟學家波林表示，加州全新能源計畫將為加州提供100萬個全新的工作機會。（記者陳...
經濟學家波林表示，加州全新能源計畫將為加州提供100萬個全新的工作機會。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

在10日的記者會上，研究負責人，經濟學家波林（Robert Pollin）表示，若加州現有的氣候政策持續到2030年，可以刺激加州新增100萬個就業崗位。若再加上相關的公共投資，便可以在加州實現普及清潔能源的目標。

加州州眾議員，同時也是州參議會勞工委員會（ Labor and Employment Committee）主席的卡拉（Ash Kalra）表示，在加州實現控制氣候變化的努力過程中，勞工應該處在整個對話的最前沿。他指出，該項計畫表明在綠色能源領域所蘊涵的巨大機遇，以及這些全新的機遇將為加州帶來新的具有良好薪酬以及福利的工作。確保勞工組織在制定加州如何以及何時轉型為清潔能源工作整體規劃上擁有發言權至關重要。

全國鋼鐵工人協會（The United Steelworkers）675分會財務長坎貝爾（Dave Campbell）表示，鋼鐵工人對於正在發生的形式變化有著非常清醒的認知。

675分會副主席羅傑斯(Norman Rogers)說，作為煉油廠工人，深切地體認到了電動車是世界未來這一趨勢。有相關數據顯示，到2035年，加州的每一輛新生產的汽車都將是電動車。「但作為勞工領袖，有責任關注會員。」

平托(Blanchard Pinto)是ProTerra公司的零排放電動車製造商。他表示，作為五個孩子的父親，非常驕傲能夠為社區未來盡一份力。這會使空氣更清潔，社區更安靜，使地球重回平衡。

金摩爾（Kim Moore）是市政僱員聯合會(AFSCME)3930的工會成員，她表示，作為非裔女性，不可忽略的事實就是因為化石燃料的污染而威脅民眾生命安全。化石燃料污染導致孕產婦併發症、出生缺陷和兒童哮喘。在有色人種社區中患心臟病、癌症和中風的風險都相比白人更高。

表35個工會以及13.5萬名工人的「阿拉米達勞工委員會」（Alameda Labor Council）執行秘書兼財務主管托羅（Liz Ortega-Toro）就示，特斯拉就位於阿拉米達縣，然而業主馬斯克(Elon Musk)卻一直積極反對工會，甚至威脅要離開加州。

卡拉表示，勞工在能源政策上的發言權至關重要。（記者陳程威/視頻會議翻攝）
卡拉表示，勞工在能源政策上的發言權至關重要。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

加州 勞工 電動車

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