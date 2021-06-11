守護失智家人 阿茲海默症線上論壇12日開講

阿茲海默症將舉辦講座，「認識失智、守護家人」。（阿茲海默症協會提供）

隨著年齡的老化，阿茲海默症 與各種失智 症是現代人不得不面對的問題。阿茲海默症協會將於6月12日（周六）上午10時至12時30分，舉辦2021阿茲海默症論壇，題目為「認識失智、守護家人」，活動以粵語進行。

阿茲海默症協會介紹，當天講題包括：早期診斷阿茲海默症的重要性、阿茲海默症和相關失智症的基礎知識、早期發現的重要性、當發現症狀時如何與醫生合作、了解失智症行為及因應辦法、四步模型因應失智症的行為等。講座將詳細說明四步模型，然後將其應用於一些最常見的與疾病相關的行為。

另外，當日也會提到阿茲海默症患者的自理及居家安全 、了解如何改變家庭環境使其有助於失智症患者安全地在家中更自由獨立地活動。 並且還有家屬與照顧者分享，一位女兒將談她照顧患有失智症和抑鬱症的媽媽的經歷與心得。

講座時間：6月12日（周六）上午10時至12時30分。免費參加。網上報名: tinyurl.com/2021OnlineChineseEd（報名完成後將收到視訊會議 參與資訊。更多詳情請聯繫歐小榮，致電408-372-9926 或電郵 [email protected]。