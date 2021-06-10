聖荷西購槍 擬強制買責任保險、錄影

聖荷西市長李卡多公布槍支責任保險和槍支銷售錄影的新計畫。(美聯社)

一名心懷不滿的VTA員工在聖荷西 市中心附近的輕軌電車停放站將他的九名同事射殺致死的兩周後，市長李卡多（Sam Liccardo）公布計畫，將制定有爭議的措施，要求槍枝擁有者購買責任保險 ，零售商 對槍枝銷售過程進行錄影。

李卡多的十點計畫旨在最終將拖延已久的槍枝管制措施付諸行動。如果市議會批准這個計畫，聖荷西可能成為全國第一個將其付諸實施的城市。他將在周二提交該計畫供以後審議。

「我們提出的是以前沒有嘗試過的舉措」，李卡多7日說，「人們可能認為槍枝暴力是不可預測的和非理性的。但事實上，它是我們創建的系統所造成的。在我們改變這個系統之前，現狀會繼續維持」。

李卡多承認他的計畫不會「神奇地阻止大規模槍擊事件，但至少應該減少槍枝在城市中造成的傷害」。他希望市政府在9月前通過一項法令，要求聖荷西的槍枝擁有者支付年費並購買保險，以用於與槍枝有關的意外死亡、受傷或財產損失。

他承認，這種保險在法律上不能涵蓋槍枝所有者造成的故意傷害。該市尚未確定用來應對槍擊事件的應急反應、醫療護理和相關服務的年費，但李卡多說其數額將是 「適度的」。

雖然警方不會主動搜尋違法行為，但那些不交錢的人可能會被沒收武器或被罰款。警察將在檢查與槍枝有關的事件，或回應關乎武器的呼叫方面執行法律。

槍枝權利倡導者已經威脅說，如果市議會批准市長的計畫，將把聖荷西告上法庭。

市長的計畫還要求通過第二項城市條例，進一步規範槍枝銷售並遏制「稻草人購買──即代人購買槍枝」。它將授權槍枝零售商對所有銷售進行錄影，並在銷售點顯著位置展示有關槍枝法律、預防自殺和家庭暴力的信息。

市長還要求市政府開展更多的常規槍枝回購活動，並發起一項公共運動，鼓勵居民將隱含的或明確的暴力威脅抑或實施暴力的計畫通知精神健康部門或執法當局。

「我們對公共健康領域的了解是，它往往需要多種多樣的干預措施才能發揮作用」，李卡多說，「萬能良藥是不存在的」。