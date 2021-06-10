佛利蒙商會邀州參議員談新冠法案

佛利蒙商會邀請三位代表佛利蒙的州議員談論新冠疫情、住房危機、以及支持小商戶的具體措施。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

新冠疫情 影響社區已超一年，灣區的住房危機，小商戶的經營也面臨到了諸多困難。佛利蒙商會9日舉行與州參議員威孚斯（Bob Wieckowski）、州眾議員奎克（Bill Quirk）、州眾議員李天明（Alex Lee）等人座談，回應市民以及小商戶的相關關切。

三位議員都表示，過去一年的工作重點是幫助人們從疫情之中恢復出來。李天明表示，疫情下社會不公加劇，億萬富翁的資產持續飆升，然而普通民眾不得不依靠失業救金生活。他的工作重點是利用科技幫助學生安全回歸校園。

奎克表示，已經在議會持續推動相關的新冠法案的通過，包括額外的刺激法案，從而幫助人們支付疫情間的房租等。

威孚斯表示，隨著議案截止日期等到來，目前正在推動相關法案的協商等工作。

議員指出，住房問題困擾加州 特別是灣區已經已久。李天明表示，目前許多人搬離加州，其中有許多民眾是因為加州高額的生活成本特別是房價 而不得不搬離。在這之中，大多數搬離加州的民眾從事的是低薪水工作。必須要提供包括全民健康保險、可負擔住房等公共政策的支持，從而為他們提供足夠的支持。

奎克表示，像是餐館工作者以及雜貨店的員工，都對社會的運行十分重要。除了提高他們的最低工資意外，最主要是的是要提供可負擔住房的支持而關鍵是要提供足夠的房源。

威孚斯則表示，住房問題的關鍵在於高昂的住房價格，若價格不降，人們只會無法負擔。

議員同意要加快投入資金版主無家可歸的遊民。奎克表示，儘管無家可歸的原因有很多，但高昂的租金以及房價絕對是重要的因素之一。李天明表示，幫助遊民的速度遠遠慢於遊民新增的速度。他呼籲政府部門要加大投入，「這是一項面向未來的投入，我們必須要大膽的投入。」

威孚斯認為，疫情中Homekey等項目雖然解決是一種創新的方式，但是相比與整體的無家可歸人數，在規模上仍顯不足。

小商業等在疫情期間受到了不成比例的衝擊。有相關研究顯示，高達40%中餐館等在疫情期間面臨倒閉。李天明表示，已經通過立法，保護小商戶避免在不知情的情況被第三平台收過多的佣金。奎克與威孚斯則認，為應該為小商戶提供更好的營商環境，包括簡化許多監管措施等。