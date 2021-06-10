佛利蒙商會邀州參議員談新冠法案
新冠疫情影響社區已超一年，灣區的住房危機，小商戶的經營也面臨到了諸多困難。佛利蒙商會9日舉行與州參議員威孚斯（Bob Wieckowski）、州眾議員奎克（Bill Quirk）、州眾議員李天明（Alex Lee）等人座談，回應市民以及小商戶的相關關切。
三位議員都表示，過去一年的工作重點是幫助人們從疫情之中恢復出來。李天明表示，疫情下社會不公加劇，億萬富翁的資產持續飆升，然而普通民眾不得不依靠失業救金生活。他的工作重點是利用科技幫助學生安全回歸校園。
奎克表示，已經在議會持續推動相關的新冠法案的通過，包括額外的刺激法案，從而幫助人們支付疫情間的房租等。
威孚斯表示，隨著議案截止日期等到來，目前正在推動相關法案的協商等工作。
議員指出，住房問題困擾加州特別是灣區已經已久。李天明表示，目前許多人搬離加州，其中有許多民眾是因為加州高額的生活成本特別是房價而不得不搬離。在這之中，大多數搬離加州的民眾從事的是低薪水工作。必須要提供包括全民健康保險、可負擔住房等公共政策的支持，從而為他們提供足夠的支持。
奎克表示，像是餐館工作者以及雜貨店的員工，都對社會的運行十分重要。除了提高他們的最低工資意外，最主要是的是要提供可負擔住房的支持而關鍵是要提供足夠的房源。
威孚斯則表示，住房問題的關鍵在於高昂的住房價格，若價格不降，人們只會無法負擔。
議員同意要加快投入資金版主無家可歸的遊民。奎克表示，儘管無家可歸的原因有很多，但高昂的租金以及房價絕對是重要的因素之一。李天明表示，幫助遊民的速度遠遠慢於遊民新增的速度。他呼籲政府部門要加大投入，「這是一項面向未來的投入，我們必須要大膽的投入。」
威孚斯認為，疫情中Homekey等項目雖然解決是一種創新的方式，但是相比與整體的無家可歸人數，在規模上仍顯不足。
小商業等在疫情期間受到了不成比例的衝擊。有相關研究顯示，高達40%中餐館等在疫情期間面臨倒閉。李天明表示，已經通過立法，保護小商戶避免在不知情的情況被第三平台收過多的佣金。奎克與威孚斯則認，為應該為小商戶提供更好的營商環境，包括簡化許多監管措施等。
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