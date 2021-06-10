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台灣7新創團隊參加「GOAL 21 EXPO」線上競賽

記者李榮／灣區報導
科技部產學司長許增如透過網路，在開幕式致詞。（記者李榮／翻攝）
科技部產學司長許增如透過網路，在開幕式致詞。（記者李榮／翻攝）

來自台灣的四個區塊鏈（Block Chain）與三個虛擬實境（AR/VR）科技新創團隊，8日在加速器Plug and Play主辦、台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）協辦的線上「GOAL 21 EXPO」，向矽谷與台灣超過100名投資人與企業代表，展示數位經濟的創新技術與商業模式。其中重量科技（Krypto）更因創新技術已經獲得台灣兆豐金海外分行金融監理平台訂單，也象徵台灣科技新創在全球數位經濟競爭中展露頭角。

此次GOAL 21 EXPO有來自台灣和奧地利的新創公司共8家科技新創參與，包括睿加科技（AIPLUX）、區塊科技（BlockChain Security）、國際信任機器（ITM）、重量科技（KryptoGo）、米菲多媒體（Mifly）、實境數位科技（ScienceVR）和延展實境（Tourmato）。

台灣科技部產學司長許增如在開幕致詞中表示，近年科技部積極發掘潛力科研成果，透過TTA計畫加速國際商業化。今年邀請Plug and Play輔導的七個新創團隊，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情，全程虛擬進行，「透過線上多元互動方式團隊接觸矽谷商業文化，深入國際一級新創戰區。輔導期間睿加科技順利獲得國際合作機會，顯現新創團隊能量。」

當日Plug and Play聯合創辦人佛羅斯（JoJo Flores）和駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠，針對台灣面對疫情時協助新創發展政策、鏈結台灣與矽谷的重要性進行討論。

葉至誠表示，雖然疫情帶來衝擊，但是卻也給台灣新創團隊帶來發展機會。Accenture總經理米凱利斯（Nils Michaelis）和Mach49資深副總裁布萊克利（Dave Blakely）也探討區塊鏈，結合AR/VR教育娛樂的未來，以及圍繞在這兩個主題最具創新性的創業理念，和來自世界各地的創意。

科技部指出，從2016年開始科技部每年經過核定，透過公開競選機制，接受台灣新創公司申請參加前進矽谷來美商務發展計畫，獲選的團隊到美國接受加速器與矽谷業師的輔導，讓新創團隊在短期間內，在主打產品定位、進入美國市場機制、重要客戶管理、商業模式、稅務法律等，全方位提高其市場競爭力，「期待能在短期間內適應美國矽谷當地的新創生態文化，並且獲得美國的第一筆訂單或是資金」。

台灣 矽谷 美國

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