屋崙文化資助計畫15日開始申請 最高3.5萬元

屋崙2021-2022年文化資助計畫撥款將於15日開始申請。華埠此前有幼兒園外墻繪上壁畫，對抗塗鴉。（記者劉先進／攝影）

屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）9日宣布，2021-2022年文化資助計畫撥款將於15日（下周二）開始申請。將撥款支持三個獨立項目類別的藝術和文化活動，分別是鄰里之聲個人藝術家項目（Neighborhood Voices Individual Artist Projects），鄰里之聲組織項目，和組織援助（一般運營支持）。三種類型的資助金額從7000元到3萬5000元不等。

申請人須是屋崙人，所申請的藝術活動須在2021年7月1日至2022年6月30日期間在屋崙舉行。有興趣的藝術家和非營利組織可登錄www.oaklandculturalarts.org，獲取資助指南和申請表。提交申請的截止日期是今年7月15日下午5時。

鄰里之聲個人藝術家項目，授予屋崙個人藝術家7000元的資助，他們在屋崙開展藝術活動，並最終產生有利於社區的公共成果。在屋崙開展藝術活動的非營利組織，如果最終產生了有利於當地社區的公共成果，則有資格申請鄰里之聲組織項目資助，以補貼項目經費，最高可達2萬元。在過去四年中，有兩年獲得過文化資金獎勵的藝術組織，有資格申請組織援助類的一般運營支持撥款，最高金額為3萬5000元。

在2020到2021財政年度，屋崙有110萬撥款被授予63名藝術家個人和非營利組織。新一財年撥款的確切金額，要等到市議會在6月底通過2021到2023年政策預算 時才能知道。文化資助計畫透過一個競爭性的小組程式來確定獲獎者和資金分配。撥款建議須由撥款諮詢委員會和市議會批准，才能授予合同。

市長薛麗比表示，人們深愛的藝術界，通過虛擬節目、表演、令人驚歎的壁畫和其他創造性的表達方式，幫助屋崙人度過疫情 。文化資助撥款是屋崙幫助支持和培育藝術社區和社區的文化表達的重要方式。

為了幫助申請人，屋崙將在7月安排關於此次申請的免費網絡研討會。市民可登錄網址www.oaklandculturalarts.org，瞭解研討會細節和如何註冊。