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金山低收入戶 免費逛博物館

記者李晗／舊金山報導
舊金山大約有四分之一的居民都有領取社會福利，這部分人將可免費、無需門票去逛許多市內有名的博物館。（本報檔案照片）
舊金山大約有四分之一的居民都有領取社會福利，這部分人將可免費、無需門票去逛許多市內有名的博物館。（本報檔案照片）

疫情逐漸好轉，許多博物館也都開門迎客。為了能夠讓更多低收入的舊金山居民也可以享受本地的藝術文化的熏陶，市府也推出了最新的社會福利項目。

舊金山大約有四分之一的居民都有領取社會福利，這部分人將可以免費、無需門票就能逛許多市內有名的博物館。

6月8日，市府宣布將擴大此前試點的「全民博物館」（Museums for All）項目。像是拿白卡Medi-Cal、糧食蔬果券CalFresh等社會福利的居民，都符合資格，可以免費逛20家的博物館。像是亞洲藝術博物館（AAM），舊金山當代藝術博物館（MOMA），迪揚美術館（de Young Museum），榮耀宮（Legion of Honor）等都在名單中。

兩家位於華埠的歷史文化中心也入列，包括中華文化中心（CCC）和美華歷史學會（CHSA）。此外還有許多兒童博物館、自然科學的博物館、歷史類的博物館也在名單當中。

位於金門公園內的加州科學館（California Academy of Sciences），則可以為上述人士提供折價的門票，每人三元就可以入場。

市長布里德（London Breed）說，「所有舊金山人，無論收入多少，都應該有機會體驗市內絕佳的藝術和文化機構。」她表示，隨著舊金山逐步重啟，「全民博物館」計畫將使這些家庭安全參與這些健康、豐富的活動。

舊金山全部博物館的名單可以查看：https://www.sfhsa.org/san-francisco-museums-all。

博物館 舊金山 福利

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