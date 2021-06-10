金山低收入戶 免費逛博物館

舊金山大約有四分之一的居民都有領取社會福利，這部分人將可免費、無需門票去逛許多市內有名的博物館。（本報檔案照片）

疫情逐漸好轉，許多博物館 也都開門迎客。為了能夠讓更多低收入的舊金山 居民也可以享受本地的藝術文化的熏陶，市府也推出了最新的社會福利 項目。

舊金山大約有四分之一的居民都有領取社會福利，這部分人將可以免費、無需門票就能逛許多市內有名的博物館。

6月8日，市府宣布將擴大此前試點的「全民博物館」（Museums for All）項目。像是拿白卡Medi-Cal、糧食蔬果券CalFresh等社會福利的居民，都符合資格，可以免費逛20家的博物館。像是亞洲藝術博物館（AAM），舊金山當代藝術博物館（MOMA），迪揚美術館（de Young Museum），榮耀宮（Legion of Honor）等都在名單中。

兩家位於華埠的歷史文化中心也入列，包括中華文化中心（CCC）和美華歷史學會（CHSA）。此外還有許多兒童博物館、自然科學的博物館、歷史類的博物館也在名單當中。

位於金門公園內的加州科學館（California Academy of Sciences），則可以為上述人士提供折價的門票，每人三元就可以入場。

市長布里德（London Breed）說，「所有舊金山人，無論收入多少，都應該有機會體驗市內絕佳的藝術和文化機構。」她表示，隨著舊金山逐步重啟，「全民博物館」計畫將使這些家庭安全參與這些健康、豐富的活動。

舊金山全部博物館的名單可以查看：https://www.sfhsa.org/san-francisco-museums-all。