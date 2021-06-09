加州老齡局呼籲少數族裔及長者打疫苗

鍾月娟介紹舊金山華埠提高疫苗接種的諸多措施。（記者陳程威/視頻會議截圖）

新冠疫苗 目前在不斷推進當中，然而許多少數族裔以及長者都因為語言障礙，以及互聯網操作等因素，而難以接受疫苗接種。為此加州 老齡局（Department of Aging）與少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）8日舉行線上會議，邀請包括UCSF教授阿侖森（Louise Aronson），以及安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）等人，線上探討如何幫助長者以及少數族裔進行疫苗接種。

加州老齡局局長威德金（Kim McCoy Wade）表示，疫情 不成比例的影響了少數族裔。由於數位落差等都造成了少數族裔以及長者在接種疫苗方面的困難。民眾可以直接通過撥打加州疫苗專線833-422-4255，預約疫苗施打服務。該熱線將提供包括中文在內的多語言服務。州老齡局已經通過跟地方衛生局合作，將會由地方消防部門出動人員為有需要的民眾進行疫苗施打。老齡局也通過與其他部門合作，在青少年中開展「帶祖父母接種疫苗」的活動。 威德金表示，民眾可撥打833-422-4255進行疫苗接種服務。（記者陳程威/視頻會議截圖）

阿侖森是「老年：重新定義年長」（Elderhood: Redefining Aging, Transforming Medicine, Reimagining Life）一書的作者。她表示，接種疫苗仍然是預防新冠的最好措施。許多相關研究都指出，接種疫苗對於預防重症有極為有效。

她指出，在長者疫苗接種中也存在顯著的不公。接種疫苗的往往都是身體狀況較為健康的老年群體。在全國範圍內，只有4%的老年人居住在長者護理機構，卻佔據了全國34%的新冠死亡案例。

阿侖森表示，在這之中，有很多老年人是因為被確診出新冠，便被送到長者護理機構。在這種情況下，使得居住在長者護理機構的老年人更加暴露在了新冠的風險之中。然而，許多長者護理中心並沒有相關的配套以及應對新冠的措施。因而導致了更多老年群體以及長者的死亡。

阿侖森指出，由於疫情初期，政府以及相關資源都是數位化的，從而導致許多老年、農村居民、以及移民都面臨到了資源獲取的障礙。在疫情接種早期，許多接種中心都是大規模，又與政府在疫情提倡的「社交距離」以及防止聚集的指令相抵觸。因而造成了許多老年群體並不願意進行疫苗接種。

鍾月娟指出，在疫情早期，舊金山華埠的疫苗接種率十分低。其中有許多原因是疫苗預約的存在困難。因此安老自助處進行了上門推廣疫苗接種預約的服務。她表示，由於民眾信任自己的家庭醫師，因而推動在家庭醫生處進行疫苗接種，對於推動在脆弱社區的疫苗接種十分有幫助。