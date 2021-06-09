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疫情緩解 民調：31%金山人計畫旅行 高於全國平均

編譯組／舊金山8日電
調查發現，隨著疫情的緩解，舊金山居民是美國最熱中於旅行的人群之一。(美聯社)
調查發現，隨著疫情的緩解，舊金山居民是美國最熱中於旅行的人群之一。(美聯社)

隨著灣區冠狀病毒疫苗接種率的上升和傳播率的下降，舊金山人似乎正在急於恢復旅行。

根據人口普查局的最新調查數據，舊金山大都會區有超過100萬成年人——幾乎占成年人口總數的三分之一——有計畫在未來四周內進行至少100哩遠的通宵旅行。這比加州的平均水平26%和全國的平均水平28%都要高。

這個數字是在國殤日長假期前的5月12日至24日進行的調查中得出的，數字比4月中下旬的同一調查得到的答覆要高，當時只有25%的舊金山地區成年人報告在未來一個月有旅行計畫。4月15日，加州的疫苗接種資格已擴展到16歲以上的所有人。

在全國15個最大的都市區中，只有兩個地區的居民有旅行計畫的比例超過了舊金山的31%：鳳凰城為35%，西雅圖為32%。洛杉磯都市區是接受調查的都市區中比例最低的地區之一，為21%，其次是排名最低的河濱—聖伯納汀諾地區，為18%。

但旅行是昂貴的，就業狀況和收入會影響度假決定，從未經歷過收入損失的人比經歷過的人更有可能制定旅行計畫。而收入超過15萬元的人比收入較少的人更有可能旅行。

家庭狀況似乎也很重要：離婚或分居的人最有可能報告度假計畫，約為40%。已婚的人比從未結婚的人旅行的可能性只稍稍多一點，分別為32%和30%。有或沒有孩子的家庭幾乎沒有差別。

這些數據來自於人口普查局創建的「家庭脈搏調查」，以快速收集關於疫情影響程度的信息。該調查從4月14日開始關註旅行計畫，數據每兩周發布一次。

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