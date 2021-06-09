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每月500元 屋崙保障收入計畫即起申請

編譯組／屋崙8日電
屋崙保障收入計畫即日起開始接受申請。屋崙市長薛麗比表示，對推出『屋崙堅韌家庭』第一階段計畫感到自豪。（Getty Images）
屋崙保障收入計畫即日起開始接受申請。屋崙市長薛麗比表示，對推出『屋崙堅韌家庭』第一階段計畫感到自豪。（Getty Images）

美國最大保障收入（guaranteed income）實驗計畫之一「屋崙堅韌家庭」計畫（Oakland Resilient Families），8日首先開始接受東屋崙（East Oakland）居民申請。

「屋崙堅韌家庭」計畫是由屋崙非牟利組織UpTogether（原名「家庭獨立計畫」（Family Independence Initiative））和全國性「提供保障收入市長」行動（Mayors for a Guaranteed Income）合作執行，將提供600個低收入家庭18個月、每月500元的保障收入，先從提供給東屋崙地區300個家庭開始。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）說：「貧窮不是個人的失敗，而是政策的失敗。保障收入是我們幾十年來看到的最有希望對系統、種族平等和經濟流動性進行改革的工具之一。我們對推出『屋崙堅韌家庭』第一階段計畫感到自豪。我們相信，這項計畫有助證明，聯邦推動保障收入的時機已經成熟。」

「屋崙堅韌家庭」計畫分為兩階段，8日推出第一階段，將在東屋崙五個人口普查區選出300個家庭，這個地區約占屋崙市議會第六和第七選區1平方哩的範圍，大約在Havenscourt Blvd和94街之間，和International Blvd和MacArthur Blvd之間。這個地區的居民可以在6月30日下午5時前透過網站fund.uptogether.org/eastoakland提出申請，網站提供英語和西班牙語服務。

屋崙市議員里德（Treva Reid）說：「對我們東屋崙許多居民來說，500元額外收入代表可以有足夠的錢購買健康食品、支付托兒費用、維持住房、獲得其他可以促進家庭經濟和整個社區發展的工具。」

「屋崙堅韌家庭」計畫第二階段將於夏季進行，這個階段將開放給全屋崙的低收入家庭申請。有意申請者可先上網站oaklandresilientfamilies.org/learn-more註冊，待收到通知後再行申請。

儘管這項實驗計畫主要提供給屋崙貧富差距最大的家庭使用，包括非裔、原住民和其他少數族裔家庭，但任何移民身份和家中至少有一名18歲以下子女的低收入家庭都可申請。低收入的定義是：年收入不超過當地中位數年薪的50%，對三口之家來說，即年收入不超過6萬1650元。

屋崙 低收入 人口普查

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