凱瑟醫療 北加州啟動5-11歲兒童疫苗臨床實驗

露西(右)和母親葉芬妮表示，回歸疫情前的生活是參與疫苗實驗的主要動力。(記者陳程威/視頻記者會截圖）

在全美已有破億民眾接種新冠疫苗 ，截止7日，已有超過1.4億居民完成了疫苗接種。同時針對5-11歲兒童的新冠疫苗的研發已經進入到了新的階段。輝瑞疫苗目前正在全國展開針對5-11歲的兒童的臨床疫苗實驗。

凱瑟醫療近日表示，包括南灣的聖他克拉拉縣在內的北加州 相關醫療機構，將加入該院位於屋崙的疫苗研發中心的臨床實驗工作。凱瑟醫療表示，將在北加 州招募75名5-11歲的兒童參與這項為期兩年，總參與人數達到4600名的疫苗臨床實驗。

這項疫苗實驗的北加州首席研究員克萊因(Nicky Klein)表示，到目前為止，凱瑟醫療的會員們對於疫苗實驗熱情高漲，所有的實驗名額都已填滿。研究人員正在蒐集相關的疫苗安全性、該年齡組的免疫反應和疫苗效力的相關數據。在疫苗實驗中，將有三分之二的參與者將實際接種疫苗，而三分之一的參與者將被注射安慰劑。在雙盲研究中，臨床醫生和兒童均並不知曉是否接種了疫苗還是安慰劑，六個月後，那些接受安慰劑的兒童將有機會接種疫苗。

該實驗的參與者之一，11歲亞裔兒童露西（Luci-Guardino）表示，回到疫情之前的正常生活，是她參加該項疫苗實驗的主要動力。

「參與這項研究對我來說很重要，因為我想確保我這個年齡的孩子接種的新冠疫苗是安全的。」她表示，在7日接受了第一次注射，除了一些肌肉痠痛，並沒有明顯不適。

露西的母親葉芬妮（Stephanie Yee-Guardino)是一位來自凱瑟醫院的兒科醫師。她表示，自己十分興奮自己的孩子們願意參與到疫苗實驗中來。

克萊因表示，根據輝瑞的預估，該款兒童疫苗將最快在今年秋季提交FDA進行疫苗的緊急使用授權。針對參與疫苗實驗的不同族裔的信息，克萊因表示，目前暫無相關數據披露。