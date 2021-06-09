我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

凱瑟醫療 北加州啟動5-11歲兒童疫苗臨床實驗

記者陳程威／聖荷西報導
露西(右)和母親葉芬妮表示，回歸疫情前的生活是參與疫苗實驗的主要動力。(記者陳程威/視頻記者會截圖）
露西(右)和母親葉芬妮表示，回歸疫情前的生活是參與疫苗實驗的主要動力。(記者陳程威/視頻記者會截圖）

在全美已有破億民眾接種新冠疫苗，截止7日，已有超過1.4億居民完成了疫苗接種。同時針對5-11歲兒童的新冠疫苗的研發已經進入到了新的階段。輝瑞疫苗目前正在全國展開針對5-11歲的兒童的臨床疫苗實驗。

凱瑟醫療近日表示，包括南灣的聖他克拉拉縣在內的北加州相關醫療機構，將加入該院位於屋崙的疫苗研發中心的臨床實驗工作。凱瑟醫療表示，將在北加州招募75名5-11歲的兒童參與這項為期兩年，總參與人數達到4600名的疫苗臨床實驗。

這項疫苗實驗的北加州首席研究員克萊因(Nicky Klein)表示，到目前為止，凱瑟醫療的會員們對於疫苗實驗熱情高漲，所有的實驗名額都已填滿。研究人員正在蒐集相關的疫苗安全性、該年齡組的免疫反應和疫苗效力的相關數據。在疫苗實驗中，將有三分之二的參與者將實際接種疫苗，而三分之一的參與者將被注射安慰劑。在雙盲研究中，臨床醫生和兒童均並不知曉是否接種了疫苗還是安慰劑，六個月後，那些接受安慰劑的兒童將有機會接種疫苗。

該實驗的參與者之一，11歲亞裔兒童露西（Luci-Guardino）表示，回到疫情之前的正常生活，是她參加該項疫苗實驗的主要動力。

「參與這項研究對我來說很重要，因為我想確保我這個年齡的孩子接種的新冠疫苗是安全的。」她表示，在7日接受了第一次注射，除了一些肌肉痠痛，並沒有明顯不適。

露西的母親葉芬妮（Stephanie Yee-Guardino)是一位來自凱瑟醫院的兒科醫師。她表示，自己十分興奮自己的孩子們願意參與到疫苗實驗中來。

克萊因表示，根據輝瑞的預估，該款兒童疫苗將最快在今年秋季提交FDA進行疫苗的緊急使用授權。針對參與疫苗實驗的不同族裔的信息，克萊因表示，目前暫無相關數據披露。

克萊因介紹，有75名北加州兒童參與到此次疫苗臨床實驗中。（記者陳程威/視頻記者會...
克萊因介紹，有75名北加州兒童參與到此次疫苗臨床實驗中。（記者陳程威/視頻記者會截圖）

疫苗 加州 北加

上一則

加州全面重開倒數計時 金山灣區2縣晉黃 趕上末班車

下一則

金山人語／一百五十歲

延伸閱讀

洛市聯合車站8日設疫苗接種點 日出入旅客11萬

洛市聯合車站8日設疫苗接種點 日出入旅客11萬
為何台灣國產廠不研發mRNA疫苗 陳時中：那時沒能力

為何台灣國產廠不研發mRNA疫苗 陳時中：那時沒能力
專家：中國疫苗定位防發病 非針對防感染

專家：中國疫苗定位防發病 非針對防感染
日經：疫苗問題在台灣變成政治問題

日經：疫苗問題在台灣變成政治問題
AZ疫苗若釀血栓問題 陳時中：藥害相關費用政府都付

AZ疫苗若釀血栓問題 陳時中：藥害相關費用政府都付

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
儘管華裔退休教授朱婆婆苦苦哀求，劫匪還是搶走她的中文字典和家人照片。（取自亞裔記者Dion Lim推特）

89歲屋崙華裔女教授搬家遭搶 鄰居也遭殃

2021-06-02 02:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地