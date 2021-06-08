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乾旱加劇缺水嚴重 聖他克拉拉縣恐將限水

記者李榮／聖荷西報導
乾旱嚴重，今年矽谷恐將採取嚴格的用水規定，包括限制庭院草皮澆水的頻率。（記者李榮／攝影）
乾旱嚴重，今年矽谷恐將採取嚴格的用水規定，包括限制庭院草皮澆水的頻率。（記者李榮／攝影）

加州今年乾旱現象加劇，聖他克拉拉縣最大的供水商周一宣布，正在研擬進入宣布缺水緊急狀態的可能，並呼籲聖荷西及其周邊地區的城市和水務公司，實施強制限制用水的規定。

而這次的限制也將是自2012至2016年歷史性的乾旱以來，聖他克拉拉縣居民首次面臨強制性限水。聖縣也成為加州有類似限水規定地區中，人口最多的區塊。

位於聖荷西的聖他克拉拉谷水務局目前正在尋求相較於2019年的水平，減少15%用水量的方式。這相當於比2013年的水平，減少了33%。

「這是緊急情況。」水務局首席執行官卡倫德（Rick Callender）指出，目前的供水處於嚴重危險之中（in serious jeopardy）。

依據目前的規畫，為了達成必要的用水削減，水務局可能會要求矽谷十幾個城市和私人水務公司訂立規定，限制居民澆灌草坪和美化庭院的頻率不超過每周三天，並且禁止向游泳池灌水，同時還會執行其他規定，以防止水資源的浪費。

為了執行限制用水的規定，也代表可能透過執法人員或者用水警察（water cops）來執行。如果他們看到違反規定的情況，將會提出警告，甚或罰款。另一方面，水務局也可能促使城市與私人的水務公司提高水價，以價制量。

加州 聖荷西 警察

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