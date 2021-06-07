經濟重啟 灣區齊漲 食品、機票較一年前上漲3.8%

疫情緩和，餐飲業回春，但許多人可能發現，菜單的價格已有些讓人吃不消了。（本報檔案照片）

疫情 緩和，經濟重啟，這應是美好的情況，可是灣區民眾卻面對一種新的挑戰。那就是市場需求量大，商品價格大幅飆漲。根據信使報報導，專家在調查後發現，灣區各種物價從食品到飛機票，比起一年前已上漲了3.8%。

聯邦儲備局舊金山分部主席達利 (Mary C. Daly) 表示，剛接種疫苗的民眾開始逛街花錢，社會進入一個「自由誘發的市場需求」(freedom-induced demand)。但她說，目前物價飆漲是暫時性的，不會像1970年代一樣，發展成為長期性的雙位數通貨膨脹。

衡量美國 一般商品平均變化狀況的全國「消費者物價指數」 (the Consumer Price Index) 顯示，今年4月美國的消費者物價指數比去年同期高出4.2%。

聖荷西高端海鮮餐廳Scott's Seafood過去幾個月只提供外賣，最近才又開放室內用餐，可是卻面臨一個頭痛問題，那就是海鮮進貨價格大幅上漲。餐廳主廚雷伊斯 (Sammy Reyes) 說，澳洲龍蝦在新冠疫情爆發前每磅只有29元，現在每磅高達50元。

新冠疫情期間由於大部分餐廳關閉，造成捕魚業、養殖業產量萎縮。緬因龍蝦合作市場 (the Maine Lobster Marketing Collaborative) 主管萊科伊斯 (Marianne LaCroix) 說，疫情期間很少人買龍蝦，漁獵業者也不再提供市場龍蝦。現在突然間大家都出外用餐，市場龍蝦需求一下子難以補足，市價於是大幅狂飆。

同樣原因，由於半導體產量短缺，汽車生產量也大幅萎縮，因為目前新車相當仰賴半導體裝備。根據 Edmunds 購車網站，由於半導體短缺，目前新車供給量比起一年前減少48%。大約13%購車者必須繳付高價才能買得到車子。

旅遊業亦復如此。洛斯阿圖Ladera 旅行社東主伯格 (Nancy Burger) 說，目前旅遊需求量非常大，雖然價格比疫情前高出許多，旅遊熱點一下子就全部訂滿。她說，去年從舊金山到檀香山的單程機票只有99元，現在最便宜的單程機票高達204元。

即使開車出遊也不見得省錢。根據美國汽車協會 (The American Automobile Association, AAA) ，美國目前夏季油價 飆漲到2014年以來最高點。加州平均油價已從一年前每加侖2.77元飆高到每加侖4.06元。

柏克萊加大經濟學家哥羅尼切柯 (Yurly Gorodnichenko) 表示，新冠疫情最嚴重時間，油價、金屬價格，以及食品價格全部狂跌。哥羅尼切柯與一些通貨膨脹觀察家預測，目前物價上漲問題將會自行解決，這是一般市場的運作情況，商品產量將增加，傳統消費方式將會恢復。目前消費熱絡，這對重振遭疫情破壞的經濟非常重要，而且聯邦儲備局也從過去的錯誤中，學到如何控制通貨膨脹。

他說，目前是戲劇性恢復階段。可是在經濟全面恢復前，這種戲劇性發展仍會持續一陣子。